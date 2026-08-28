Istoricii români se vor reuni la București pentru a discuta provocările istoriografiei secolului 21

Istoricii români se vor reuni pentru a discuta provocările istoriografiei secolului 21 în cadrul unui congres național, care va avea loc la București în perioada 9-12 septembrie.

Manifestarea se va desfășura la Facultatea de Istorie a Universității din București, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Congresul este organizat sub egida Academiei Române și a Comitetului Național al Istoricilor din România, afiliat la Comitetul Internațional de Științe Istorice.

Tema ediției din acest an este „Istoriografia secolului 21: Evoluții, provocări și oportunități” și propune o reflecție asupra transformărilor care influențează cercetarea, utilizarea surselor și transmiterea cunoașterii istorice.

Unul dintre reperele dezbaterilor va fi dictonul ciceronian „Historia magistra vitae”. Organizatorii subliniază rolul formativ al istoriei și importanța gândirii critice pentru interpretarea prezentului și înțelegerea proceselor care pot influența viitorul.

Tradițiile istoriografice din spațiul românesc

Printre temele anunțate se numără tradițiile istoriografice dezvoltate în institutele de cercetare și centrele universitare din România și Republica Moldova, noile paradigme ale cercetării istorice, formele de analiză cantitativă și calitativă și dezvoltarea istoriei digitale.

Congresul urmărește și evidențierea diversificării cercetării istorice de pe ambele maluri ale Prutului. Potrivit organizatorilor, producția științifică din România și Republica Moldova s-a dezvoltat atât cantitativ, cât și calitativ, iar lucrările istoricilor români sunt publicate tot mai frecvent în limbi de circulație internațională.

Partenerii academici și instituționali ai ediției sunt Universitatea din București, Academia Română, Facultatea de Istorie a Universității din București, Ministerul Educației și Cercetării și Arhivele Naționale ale României. Printre partenerii culturali se numără Muzeul Național de Artă al României, Festivalul Internațional George Enescu, Art Safari Bucharest, revista „Historia”, Fundația Culturală „Magazin Istoric” și Asociația Culturală „Istoria din casă-n casă”.

Programul complet și detaliile organizatorice ale congresului urmează să fie comunicate în perioada următoare.

Foto credit: Universitatea din București