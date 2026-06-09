Facultatea de Teologie din București va găzdui un workshop internațional despre valori și comunități în culturile mediteraneene

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București va găzdui un workshop internațional cu participare liberă pe tema valorilor spirituale din textele fundamentale ale culturilor mediteraneene, în scopul identificării de metodologii și paradigme corecte de interpretare a acestora și de întrupare în viața comunităților.

Evenimentul academic se intitulează „Ethnos Ethos Ethikos (3E) – Ancient Values for New Communities. A Europe – Africa Collaborative Framework for Identifying Methodologies and Theoretical Paradigms on Social Embodied Values” și are loc miercuri, 10 iunie 2026, de la ora 10:00, la Camera 5.

Participă profesori de la Universitatea Națională și Kapodistriană din Atena, de la Universitatea din Sfax – Tunisia – și de la Universitatea din București – atât de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, cât și de la Facultatea de Filosofie.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din București va fi reprezentată de părintele lector Cosmin Pricop, decanul instituției, pr. prof. George Grigoriță și pr. lect. Alexandru Atanase Barna.

Întâlnirea face parte din două mobilități în cadrul proiectului CIVIS Seed Funding 2025-2026. În luna mai, membrii proiectului s-au întâlnit la Universitatea din Sfax.

Proiectul are ca scop dezvoltarea unei rețele de profesori din Europa și Africa, care să continue colaborarea în domeniul hermeneuticii textelor fundamentale.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro