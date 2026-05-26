Peste 250 de profesori au participat la o conferință susținută de Ioan-Aurel Pop despre originile creștine ale românilor

Peste 250 de profesori din județul Sibiu au participat duminică la o conferință susținută de academicianul Ioan-Aurel Pop, care a explicat originile latine ale creștinătății din spațiul românesc.

Evenimentul a avut loc în cadrul unei noi întâlniri a Sinaxei Educaționale, organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu.

Originea latină a poporului român

În cadrul prelegerii, academicianul a explicat felul în care creștinismul a contribuit la definirea identității românești și a evidențiat faptul că originea latină a poporului român se reflectă inclusiv în limbajul religios păstrat până astăzi.

„Patriarhul României a pus tuturor sălilor din Palatul Patriarhal nume latinești. Ca să știe vizitatorii că suntem de limbă latină”.

„Deci latinitatea a fost specifică poporului român prin limba populară vorbită de noi”, a spus acad. Ioan-Aurel Pop.

Continuând explicația despre formarea poporului român, istoricul a arătat că procesul de constituire a identității românești s-a desfășurat în primele secole ale erei creștine: „Ceea ce e sigur, este că ne-am format ca popor latin în primul mileniu al erei creștine, cum s-au format toate popoarele”.

Formare autentică a profesorilor

Organizatorii au subliniat că întâlnirile Sinaxei Educaționale urmăresc consolidarea unei comunități de profesori preocupați de dimensiunea formativă și valorică a actului educațional: „Sinaxa educațională reprezintă comunitatea profesorilor care își propun să integreze valorile religioase creștin-ortodoxe în formarea caracterului moral al elevilor”, a declarat pentru Trinitas TV Carmen Jinariu, organizatorul evenimentului.

Carmen Jinariu a subliniat de asemenea amploarea proiectului, reunind în trei ani peste 1.700 de cadre didactice din întreaga țară: „Simțim că această comunitate s-a așezat, a prins rădăcini și continua să crească firesc dintr-o nevoie reală de sens, de dialog și de formare autentică a profesorilor”.

„Într-o perioadă în care învățământul caută repere stabile, întoarcerea la izvoarele spirituale și culturale ale poporului român nu este un gest nostalgic, ci unul profund necesar. Valorile nu se construiesc în vid, ele au o istorie, au rădăcini și o continuitate pe care o școală autentică nu își poate permite să le ignore”, a spus organizatoarea.

După conferință, participanții au luat parte la o sesiune de dialog în care au fost abordate teme privind educația, predarea istoriei, influența tehnologiei asupra școlii și rolul profesorului în formarea tinerilor. Întâlnirea s-a încheiat cu un moment muzical susținut de profesorul Sebastian Emanuel Stan împreună cu mai mulți tineri participanți.

