Coordonatoarea Așezământului de copii „Sf. Leontie” de la Rădăuți, printre cei zece români puși în slujba binelui

Maica Ecaterina Lichi, stareța Mănăstirii „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Rădăuți și coordonatoarea Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie”, se numără printre cei zece români puși în slujba binelui premiați în cadrul Galei PRO TV.

În data de 1 decembrie, telespectatorii o vor putea vedea alături de alți nouă români aleși pentru dedicarea lor față de comunitate.

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Alex Dima a descris atmosfera Galei PRO TV, unde Maica Ecaterina s-a numărat printre laureați.

„Binele există! L-am văzut aseară la Gala PRO TV. Zece români puși în slujba binelui au fost premiați. A fost o seară cu emoție, lacrimi, zâmbete, bucurie, prieteni și sentimentul că se poate, că atunci când oamenii se uită la cel de lângă și ajută, se întâmplă minuni”.

„A fost o bucurie să o văd pe scenă pe Maica Ecaterina de la Așezământul pentru Copii din Rădăuți”, a scris jurnalistul.

Figură părintească

Maica Ecaterina, psiholog de profesie și stareță a mănăstirii din 2022, se ocupă de 14 ani de copiii din Așezământul „Sf. Ier. Leontie”, unde trăiesc peste 100 de copii și tineri proveniți din medii vulnerabile. Pentru mulți dintre ei, monahia a devenit figură părintească, oferindu-le sprijin emoțional, educațional și moral.

În reportajele realizate de-a lungul timpului de Alex Dima, copiii o descriu drept „o mamă” și „un om care a salvat vieți”, iar rezultatele muncii sale sunt vizibile: zeci de tineri care au părăsit centrul au meserii, studiază la facultate sau și-au întemeiat familii.

Așezământul funcționează din 2011 și a fost construit la inițiativa Arhim. Iustin Dragomir, iar biserica mănăstirii a fost sfințită în 2015 de Patriarhul Daniel.

Gala PRO TV marchează 30 de ani de la înființarea postului de televiziune, în data de 1 decembrie 1995. Ea va fi difuzată de Ziua Națională a României după știrile de la ora 19:00.

Foto credit: Facebook / Alex Dima