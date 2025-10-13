La 35 de ani de activitate neîntreruptă, Corul Symbol al Patriarhiei Române a concertat la Sala Radio

Sala Radio din Capitală a găzduit duminică seară concertul aniversar „Symbol- 35 de ani” al Corului de copii și tineret al Patriarhiei Române.

Formația corală pentru tineri a împlinit 35 de ani de activitate neîntreruptă în data de 18 septembrie.

Programul a cuprins lucrări de compozitori români consacrați, printre care George Enescu și Nicolae Lungu, precum și Gheorghe Danga, Ștefan Andronic și Constantin Drăgușin.

La eveniment a participat și arhidiaconul Jean Lupu, cel care a înființat corul în anul 1990.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

O adevărată școală a frumosului

Preasfinția Sa i-a felicitat pe tinerii coriști și pe coordonatorii corului pentru bogata activitate desfășurată în cei 35 de ani.

„În acești ani, Corul Symbol a devenit o adevărată școală a frumosului și a armoniei, un spațiu în care copiii și tinerii cresc sub ocrotirea Bisericii, în lumina credinței și a educației creștine. Muzica, acest limbaj universal al sufletului, devine pentru ei un mijloc de formare și de apropiere de Dumnezeu”, a spus ierarhul.

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că „un copil crescut sub aripa Bisericii, într‑o atmosferă creștină, având ca mijloc educativ și formativ muzica, limbaj al sensibilității și al frumuseții, va fi întotdeauna un bun creștin și un om pe care te poți baza în orice împrejurare”.

La final, Luminița Guțanu Stoian, dirijoarea corului, a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”, pentru întreaga activitate.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu