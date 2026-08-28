Bibliotecari din toată țara se vor întâlni la începutul lunii septembrie, la Brașov

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor (ABR) va avea loc la Brașov, în perioada 1-4 septembrie, și va reuni reprezentanți ai unor instituții de educație și cultură și companii furnizoare de produse și soluții specializate pentru biblioteci, potrivit Agerpres.

Conferința își propune să ofere participanților un cadru de întâlnire între teoreticienii și practicienii din țară și din străinătate, pentru a dezbate probleme comune și a identifica soluții, evidențiind, în egală măsură, realizările profesiei și evoluția domeniului.

În preambulul lucrărilor, în data de 1 septembrie, în Aula Magna a Universității „Transilvania” din Brașov, va avea loc evenimentul „Trei decenii alături de bibliotecarii din România – de la dialog la soluții: lansarea liniei de produse Libriverse”.

Ceremonia de deschidere va avea loc în data de 2 septembrie, tot în Aula Magna a Universității „Transilvania”.

Biblioteca Universității va găzdui întâlnirile pe secțiuni și diviziuni, dedicate unor subiecte de actualitate: literatura științifică în open access, biblioteca digitală, bibliotecarii în calitate de manageri ai datelor, competențe și performanțe profesionale și idei inovative pentru biblioteca viitorului.

În data de 3 septembrie se va desfășura Adunarea Generală a membrilor asociației, în cadrul căreia vor fi decernate premiile și distincțiile ABR.

Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) reunește, de peste 35 de ani, specialiști din toate tipurile de biblioteci (universitare și specializate, școlare, publice), inițiind și derulând programe de formare și perfecționare profesională, conferințe, simpozioane, dezbateri, workshopuri, proiecte și schimburi de bune practici.

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