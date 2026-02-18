Prima vizită a Arhiepiscopului Sinaiului la Alexandria, cu prilejul onomasticii Patriarhului Teodor al II-lea

Înaltpreasfințitul Părinte Simeon, Arhiepiscopul Sinaiului, a vizitat pentru prima oară Patriarhia Alexandriei, cu ocazia onomasticii Patriarhului Teodor.

Cu prilejul aniversării, Patriarhul Alexandriei și al Întregii Africi a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Sava cel Sfințit” din Alexandria, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Simeon, Arhiepiscop de Sinai, Faran și Raith și stareț al Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Muntele Sinai.

Din sobor au făcut parte Mitropoliții Nicolae al Hermopolisului, Nicodim al Memfisului, Sava al Nubiei, Narcis al Pelusiului și Gherman al Tamiathei, și Episcopii Cosma al Constantinianei, Ștefan al Ipponei și Damaschin al Mareotidei. La liturghie a asistat Episcopul Nicodim al Nitriei.

La sărbătoare au participat Excelența Sa, consulul general al Greciei la Alexandria, reprezentanți ai comunității elene din oraș, precum și numeroși credincioși.

O chemare spre mântuire

Patriarhul Alexandriei și-a exprimat bucuria pentru prezența Arhiepiscopului de Sinai la onomastica Preafericirii Sale și a subliniat legătura istorică și duhovnicească dintre Patriarhia Alexandriei și istorica mănăstire a Sinaiului.

Preafericirea Sa a evocat parcursul de secole al relațiilor dintre cele două instituții bisericești din ținutul Nilului, arătând că acestea au fost încercate de-a lungul timpului, dar s-au statornicit în pace și rânduială canonică, mai ales după acordul din anul 1932, rod al unei chibzuite gestionări bisericești și al dialogului responsabil.

Patriarhul Teodor al II-lea l-a asemănat pe Înaltpreasfințitul Părinte Simeon cu „un nou Moise”, chemat să călăuzească obștea sinaită în contextul provocărilor contemporane, spre limanul harului și al mântuirii, subliniind că brațele Patriarhiei Alexandriei rămân deschise.

Cinste și recunoștință

La rândul său, Arhiepiscopul Simeon a mulțumit pentru dragostea statornică arătată de Patriarh, subliniind că relația lor datează din anul 1990 și că, de aproape patru decenii, se întemeiază pe comuniune și dialog duhovnicesc.

Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit obștii sinaitice și a arătat că cinstea primită nu îl privește doar personal, ci reprezintă o recunoaștere a istoriei și tradiției duhovnicești a mănăstirii.

În încheiere, Patriarhul Alexandriei i-a oferit Arhiepiscopului Simeon, ca semn al dragostei părintești, engolpioanele sale patriarhale, pentru ca, purtându-le la slujire în Mănăstirea Sfânta Ecaterina, să pomenească în rugăciune milenara Patriarhie a Alexandriei și lucrarea ei misionară și filantropică desfășurată pe continentul african.

În aceeași zi, Arhiepiscopul Sinaiului a fost primit oficial în Sala Tronului Catedralei Patriarhale din Alexandria, în prezența consulului general al Greciei și a clerului Tronului.

În ajunul sărbătorii, Întâistătătorul Sinaiului a prezidat Vecernia solemnă închinată Sfântului Teodor Tiron, la Mănăstirea „Sfântul Sava”.

Foto credit: Orthodoxia News Agency

