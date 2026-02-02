Episcopul de Gaborone și Botswana, la Catedrala Mitropolitană din Iași: Biserica ne cheamă la pocăința născută din smerenie

Episcopul Marcu de Gaborone și Botswana (Patriarhia Alexandriei) a subliniat duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iași, că începutul perioadei Triodului este o chemare la o pocăință autentică, arătând că „Biserica ne cheamă la pocăința născută din smerenie”.

Preasfinția Sa a atras atenția că adevărata întâlnire cu Dumnezeu nu se realizează prin afirmarea propriilor virtuți sau prin judecarea celorlalți: „Nu suntem chemați să ne arătăm virtuțile, nici să-i judecăm pe frații noștri, ci să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu”.

Făcând referire la învățătura Sfinților Părinți, Preasfințitul Părinte Marcu a citat un cuvânt al Sfântului Isaac Sirul: „Acolo unde este smerenie, acolo intervine Dumnezeu”.

Locul unde Îl întâlnim pe Dumnezeu

Comentând pilda evanghelică a Vameșului și a Fariseului, Episcopul de Gaborone și Botswana a arătat că vameșul intră în templu cu deplină conștiință a nevredniciei sale, punându-și întreaga nădejde în iubirea lui Dumnezeu: „Biserica este un mic loc pe pământ, cu totul închinat lui Dumnezeu, care aparține Lui în întregime”.

„Este locul în care venim să-L întâlnim, nu pe noi înșine, nu realizările noastre, ci pe El singur”, a adăugat Preasfinția Sa.

Referindu-se la atitudinea vameșului, episcopul a arătat că singura sa speranță era mila dumnezeiască: „Vameșul stătea la ușă ca un străin, pe deplin conștient de nevrednicia sa, singura lui nădejde nu era purtarea sa, nici meritele sale, ci iubirea lui Dumnezeu”.

„Numai oferindu-i inima noastră putem intra cu adevărat în acest loc sfânt, numai atunci trecem pragul în adevăr”, a îndemnat Preasfințitul Părinte Marcu.

Lucrarea misionară în Africa

Preasfințitul Părinte Marcu s-a născut la Johannesburg, Africa de Sud, din părinți ciprioți. A urmat studiile liceale în Benoni și a absolvit școala grecească a Comunității Elene locale. A studiat Teologia la Universitatea „Aristotel” din Tesalonic, beneficiind de o bursă oferită de Ministerul Educației din Macedonia de Nord.

A fost hirotonit diacon la 1 ianuarie 2001 de către Patriarhul Petros al VII-lea al Alexandriei, iar în luna august a aceluiași an a fost hirotonit preot de către Mitropolitul Serafim, pe atunci Mitropolit de Johannesburg și Pretoria (Patriarhia Alexandriei).

În anul 2005 a fost numit secretar personal al Cabinetului Patriarhal de către Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și Întregii Africi. Ulterior, a slujit în mai multe comunități ortodoxe din Africa de Sud, fiind implicat activ în lucrarea misionară a Patriarhiei Alexandriei.

La 9 octombrie 2019 a fost ales Episcop de Kisumu și Vestul Kenyei, iar în ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Alexandriei din 7 octombrie 2025, la propunerea Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, a fost ales pentru slujirea de Episcop de Gaborone și Botswana.

