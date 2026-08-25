Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Moaștele Sfintei Ana de la Mănăstirea Cutlumuș vor fi aduse în premieră în România

Moaștele Sfintei Ana de la Mănăstirea Cutlumuș vor fi aduse în premieră în România și așezate la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din București, în perioada 5-10 septembrie.

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Aplicația și site-ul ITO 2026 au fost lansate: Participanții și voluntarii pot accesa programul și informații utile

Aplicația și site-ul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO) 2026 de la București au fost lansate recent, oferind instrumente de orientare și conectare înainte și pe durata manifestării.

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Protos. Serafim Mihali, pomenit la 40 de zile de la trecerea sa la cele veșnice: Toată gândirea sa a fost pentru Dumnezeu

Protosinghelul Serafim Mihali a fost pomenit sâmbătă la Mănăstirea Bisericani, județul Neamț, la 40 de zile de la trecerea sa la cele veșnice. „Toată gândirea sa a fost pentru Dumnezeu”, a subliniat părintele arhimandrit Siluan Antoci, starețul Mănăstirii Almaș.

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Biserica unei parohii din Alba a aniversat 100 de ani de la sfințire

Credincioșii Parohiei Sântimbru din Alba au aniversat duminică 100 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

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Ambasadorul României la Vatican: Creștinismul este religia cea mai expusă intoleranței și discriminării în lume

„La ora actuală, religia cea mai expusă intoleranței și discriminării în lume este creștinismul, fenomenul creștinofobiei fiind destul de răspândit la nivel mondial”, a afirmat Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran Militar de Malta cu ocazia Zilei internaționale de comemorare a victimelor actelor de violență bazate pe religie sau convingere, marcată în 22 august.

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