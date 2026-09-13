Paraclisul Centrului de îngrijire și asistență din Vidra, județul Ilfov, a fost sfințit de PS Timotei Prahoveanul

Paraclisul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din cadrul Centrului de îngrijire și asistență din Vidra, județul Ilfov, a fost sfințit duminică de Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, după ample lucrări de restaurare și consolidare.

După slujba de sfințire, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie și a hirotonit un diacon. Ierarhul a evidențiat în predică schimbarea produsă în viața lui Nicodim după întâlnirea cu Hristos și curajul pe care acesta l-a arătat ulterior, inclusiv în timpul judecării Mântuitorului.

Episcopul vicar a explicat și legătura dintre șarpele de aramă ridicat de Moise în pustie și înălțarea Mântuitorului pe Cruce, arătând diferența dintre vindecarea vremelnică a celor din Vechiul Testament și viața veșnică dăruită celor care cred în Hristos.

Iubirea lui Dumnezeu, descoperită prin Cruce

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat că Evanghelia Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci descoperă iubirea fără margini a lui Dumnezeu față de oameni, arătată prin venirea în lume și jertfa Mântuitorului.

Ierarhul a amintit, în acest context, cuvintele Sfântului Macarie Egipteanul despre „iubirea nebună a lui Dumnezeu față de lume”, precum și imaginea folosită de Sfântul Nicolae Cabasila, care aseamănă dragostea lui Dumnezeu cu cea a unui cerșetor care așteaptă răspunsul omului.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a arătat că jertfa Mântuitorului trebuie înțeleasă ca expresie a iubirii Sale pentru oameni: „Crucea pentru cei care se mântuiesc este puterea lui Dumnezeu”.

PS Timotei Prahoveanul a legat această iubire de grija concretă față de cei aflați în suferință, evidențiind lucrarea socială desfășurată la Vidra și slujirea celor vulnerabili.

„Părintele Ionuț Dragoș Răduț, care slujește aici, este un preot devotat al fraților mai mici ai Domnului”, a subliniat Preasfinția Sa, amintind de cuvintele Mântuitorului către ucenicii Săi.

Distincții oferite și noi centre sociale inaugurate

Cu acest prilej, preotul de caritate Dragoș Răduț a primit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rangul de iconom stavrofor.

De asemenea, reprezentanți ai autorităților locale, ctitori și binefăcători ai lăcașului de cult și ai așezămintelor sociale din localitate au primit ordine și distincții din partea Patriarhului României.

În aceeași zi, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a sfințit Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități „Sfânta Fecioară Maria” și Centrul socio-cultural „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

Lucrările de restaurare și consolidare a paraclisului în stil maramureșean au fost realizate în perioada 2022-2026, cu sprijinul autorităților locale. Mai multe imagini de la slujbele de sfințire a lăcașului de cult și de binecuvântare a centrelor sociale se regăsesc în Galeria Foto.

Foto credit: BASILICA / Raluca-Emanuela Ene