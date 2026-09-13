Parohia Brâncuși din București a organizat o cursă de alergare pentru copiii și tinerii din comunitate

Parohia Brâncuși – Paraclis Patriarhal din Sectorul 6 al Capitalei a organizat sâmbătă „Crosul Bucuriei Brâncuși”, dedicat copiilor și tinerilor din comunitate.

Manifestarea sportivă s-a desfășurat în apropierea Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” și a reunit zeci de copii, tineri și familii. Participanții au concurat în trei categorii: prichindei, pe un traseu de 200 de metri, temerari, pe o distanță de 900 de metri, și categoria family.

Înscrierea la curse s-a făcut pe baza unei donații de minimum 20 de lei, achitată la ridicarea numărului de concurs. Fondurile strânse în cadrul „Crosului Bucuriei Brâncuși” vor susține atelierele parohiale dedicate copiilor, desfășurate în fiecare duminică.

La final, toți participanții au primit medalii și premii din partea parohiei din cartierul Brâncuși. De-a lungul celor șase ediții, crosul a adunat sute de copii și familii în jurul aceleiași cauze: sprijinirea activităților educative organizate de parohie.

Parohia „Sfântul Ioan Rusul și Acoperământul Maicii Domnului” desfășoară și alte proiecte caritabile și educative, prin care sprijină în special copiii aflați în situații de vulnerabilitate socială.

Mai multe imagini de la manifestarea sportivă sunt disponibile în Galeria Foto.

Foto credit: BASILICA / Mircea Florescu