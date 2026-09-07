Biblioteca din Onești, orașul natal al Nadiei Comăneci, organizează un colocviu despre sociologia sportului

Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești, orașul natal al Nadiei Comăneci, va organiza, în perioada 17-18 septembrie 2026, colocviul „Anul Nadia Comăneci. Sport și transformări sociale în România secolului XX”, informează Agerpres.

Colocviul va fi organizat în colaborare cu Institutul de Sociologie al Academiei Române, în contextul Anului Nadia Comăneci, instituit de Parlamentul României pentru a marca 50 de ani de la primul 10 în gimnastica mondială, obținut de sportiva româncă.

Evenimentul va propune o perspectivă interdisciplinară asupra rolului sportului în configurarea imaginarului social, a identităților colective și a reprezentărilor publice ale României. Vor participa cercetători, artiști, elevi și profesori, precum și sportivi locali. În cadrul colocviului vor avea loc conferințe, ateliere interactive, expoziții, tururi ghidate și serate muzicale.

Ionuț Tenie, Directorul Direcției Cultură a Primăriei Onești, a precizat că manifestarea va pune în evidență și statutul municipiului de Oraș European al Sportului 2026.

„La 50 de ani de la momentul istoric de la Montréal, când Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, colocviile readuc în atenție nu doar performanța sportivă, ci și transformarea unei campioane într-un simbol cultural al României”, a declarat oficialul pentru Agerpres.