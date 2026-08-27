Biblioteca Academiei Române dedică o serie de manifestări comemorării lui Ioan Bianu

Biblioteca Academiei Române organizează o serie de manifestări dedicate comemorării a 170 de ani de la nașterea academicianului Ioan Bianu, în perioada 2–6 septembrie.

Programul se desfășoară la București și în județul Alba, locul natal al cărturarului. Manifestările au debutat miercuri, când 50 de copii din satul Făget au vizitat Academia Română și Biblioteca Academiei Române.

Miercuri, programul a continuat cu expoziția „Ioan Bianu – 170 de ani de la naștere”, găzduită în Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române, și a fost lansat volumul aniversar „Dincolo de rafturi. Povestea lui Ioan Bianu”.

În 5 septembrie va avea loc un moment comemorativ pentru Ioan Bianu, urmat de săvârșirea unui Te Deum și de depunerea unor coroane de flori.

Seria manifestărilor se va încheia în 6 septembrie, la Alba Iulia, cu reuniunea omagială „Ioan Bianu – personalitate a culturii române. 170 de ani de la nașterea sa”, urmată de o expoziție și de o sesiune de comunicări științifice.

Ctitorul Bibliotecii Academiei Române

Născut în data de 8 septembrie 1856 în satul Făget, județul Alba, Ioan Bianu și-a dedicat aproape întreaga viață Bibliotecii Academiei Române, pe care a condus-o timp de 51 de ani.

El a pus bazele unui sistem modern de organizare și conservare a patrimoniului documentar național, transformând Biblioteca Academiei într-una dintre cele mai importante biblioteci enciclopedice din Europa.

„A amenajat un spaţiu nou, dotat cu săli de lectură moderne şi încăpătoare, a redactat un regulament de funcţionare riguros, a gândit împreună cu principalii săi colaboratori noi sisteme de catalogare, care să permită cititorilor accesul rapid la lucrările de care aveau nevoie în munca lor”, se precizează într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a Bibliotecii Academiei Române.

Membru titular al Academiei Române din 1902 și președinte al instituției între anii 1929 și 1932, Ioan Bianu a rămas una dintre personalitățile care au contribuit decisiv la dezvoltarea culturii române moderne.

Discursul său de recepție în Academia Română, rostit în 1904, a fost dedicat introducerii limbii române în cultul Bisericii, temă care reflectă preocuparea sa pentru afirmarea identității culturale și spirituale a poporului român.

Foto credit: Facebook / Biblioteca Academiei Române