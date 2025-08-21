Ateliere Brâncuși și-au deschise ușile la Târgu Jiu – centru al artei contemporane

Simpozionul Internațional de Pictură „Atelierele Brâncuși” a fost deschis luni la Cula de pe Digul Jiului, din Gorj, unde s-au reunit artiști plastici din țară și străinătate, într-un cadru inspirat de moștenirea brâncușiană.

Printre cei șapte artiști consacrați prezenți la Târgu Jiu în perioada 17 – 24 august se află: Peter Harrap (Marea Britanie), Khvicha Tsenguashvili (Georgia), Denis Moscalu și Gavril Popovici (Republica Moldova), Anca-Maria Stănciulescu, Bogdan-Petre Epure și George-Florin Văcaru (România – Gorj).

Selecția artistică și coordonarea sunt realizate de curatoarea Georgiana Brandt, care îi va însoți pe parcursul întregii tabere.

Actul creativ

În cadrul ceremoniei de deschidere, artiștii și curatoarea au oferit interviuri și au împărtășit publicului perspective despre propriul parcurs artistic.

Evenimentul se desfășoară într-un cadru itinerant, participanții urmând să creeze lucrări în locații emblematice din județ: Parcul Coloanei Infinitului, Cula de pe Digul Jiului, stațiunea Rânca, Dobrița și Curtișoara.

Târgu Jiu, centru al artei contemporane

Au fost prezenți la deschidere reprezentanți ai autorităților locale și județene, printre care Adrian Tudor (viceprimar Târgu Jiu), Iani Gârbaciu (subprefect Gorj) și Cornel Mihalache (managerul Centrului „Constantin Brâncuși”).

Aceștia au evidențiat importanța culturală a evenimentului în consolidarea poziției municipiului Târgu Jiu ca centru al artei contemporane.

Momentul de vârf al simpozionului va fi vernisajul final, programat duminică, 24 august, la Galeriile de Artă „Constantin Brâncuși”.

Lucrările realizate de artiști vor intra în Colecția de Artă Contemporană a Municipiului Târgu Jiu, contribuind la patrimoniul artistic local și la crearea unei arhive culturale de valoare internațională.

Evenimentul este organizat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu, împreună cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, cu sprijinul Filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Universității „Constantin Brâncuși”, Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu”, Clubului Rotary Târgu Jiu și partenerilor media Curatorial, Modernism și Observator Cultural.

2026, Anul Constantin Brâncuși

2026 este instituit drept „Anul Constantin Brâncuși”, la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor.

Foto credit: Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”