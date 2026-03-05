Profesori, consilieri școlari și jurnaliști, vor discuta la Schitul Găbud despre siguranța emoțională în educație

Profesori, consilieri școlari și jurnaliști sunt invitați la Schitul Găbud din județul Alba pentru a discuta despre siguranța emoțională în educație.

Evenimentul intitulat „Curajul de a fi vulnerabil: despre siguranța emoțională” este organizat de comunitățile Sinaxa Educațională și Impact, în perioada 20-22 martie 2026.

Manifestarea propune o serie de sesiuni practice și dialoguri tematice susținute de specialiști în psihologie și educație, împreună cu părinții duhovnicești de la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud.

Prof. Ana Bordan va susține atelierul „Cercul siguranței”, oferind instrumente pentru consolidarea atașamentului și a încrederii.

Otilia Calfa, psiholog și formator acreditat, va aborda tema „Creșterea siguranței emoționale: metode, indicatori, intervenții”, punând accent pe gestionarea stresului și prevenirea epuizării profesionale.

Jurnalistul Ionuț Dragotesc va purta un dialog cu ieromonahul Pantelimon Șușnea de la Schitul Găbud, în cadrul unui podcast live intitulat „Întemeiați în nădejde”, explorând intersecția dintre valorile creștine și sănătatea emoțională.

Organizatorii își propun să ofere un punct de sprijin necesar, promovând o atmosferă în care educația devine posibilă prin dialog autentic și valori morale solide.

Persoanele interesate pot participa la întâlnirea de la Schitul Găbud prin completarea formularului de înscriere. Mai multe detalii se regăsesc aici.

Foto credit: Schitul Găbud / Levi Bagy