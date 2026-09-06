Arhim. Dionisie Constantin spune că Dumnezeu ne primește cum suntem, dar nu ne cheamă pentru a rămâne astfel

„Chemarea este darul lui Dumnezeu. Dar răspunsul la chemare presupune schimbarea vieții. Dumnezeu ne primește așa cum suntem, dar nu ne cheamă pentru a rămâne așa cum suntem”, a spus duminică Arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator.

Părintele arhimandrit a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale și a vorbit în cuvântul de învățătură despre pilda Nunții fiului de împărat.

„Evanghelia ne-a arătat două primejdii: să rămânem în afara ospățului, pentru că nu răspundem chemării, și să fim înăuntru, dar fără haină de nuntă. Prima este primejdia nepăsării. A doua este primejdia unei credințe care nu ne schimbă viața”, a spus Arhim. Dionisie Constantin.

Omul poate alege să rămână în afara bucuriei

„Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă una dintre cele mai frumoase, dar și mai cutremurătoare pilde rostite de Mântuitorul Hristos”, a spus părintele arhimandrit.

„Este frumoasă, pentru că vorbește despre chemarea lui Dumnezeu ca despre o invitație la nuntă, la ospăț și la bucurie; dar este și cutremurătoare, pentru că ne arată că omul poate rămâne în afara acestei bucurii nu pentru că Dumnezeu nu l-ar fi chemat, ci pentru că el însuși a ales să nu răspundă chemării.”

Arhimandritul a subliniat că textul evanghelic spune clar că cei care nu au răspuns chemării au făcut-o nu pentru că nu au putut, ci pentru că nu au vrut.

„Aici se întâlnesc iubirea lui Dumnezeu și libertatea omului. Dumnezeu cheamă, dar nu constrânge. Invită, dar nu obligă. Dorește mântuirea omului, însă nu-i anulează libertatea.”

Cu toate acestea, a remarcat Arhim. Dionisie Constantin, „refuzul omului nu micșorează bunătatea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, Dumnezeu continuă să cheme. Dumnezeu nu obosește să-l cheme pe om”.

Cum Îl pierdem pe Dumnezeu

Motivele invocate de cei care refuză chemarea nu sunt rele în sine, dar nu trebuie prioritizate înaintea relației cu Dumnezeu, a mai spus consilierul patriarhal coordonator, care a identificat astfel „una dintre marile primejdii ale vieții duhovnicești: nu întotdeauna Îl pierdem pe Dumnezeu alegând răul în locul Lui; uneori Îl pierdem alegând lucruri bune, dar punându-le înaintea Lui”.

De asemenea, părintele arhimandrit a avertizat că fiecare dintre noi riscă să nu răspundă chemării prin amânare: „Acest nu acum, repetat ani de zile, se poate transforma într-o viață întreagă trăită departe de ospățul la care am fost chemați”.

„Hristos nu ne cere să ne părăsim responsabilitățile, ci să păstrăm ordinea adevărată a lucrurilor: Dumnezeu mai întâi, iar toate celelalte în lumina Lui.”

Este Evanghelia fiecăruia dintre noi

„Pilda nunții fiului de împărat nu este doar istoria unor oameni care, cu mult timp în urmă, au refuzat o invitație. Este Evanghelia fiecăruia dintre noi. Ospățul continuă, iar chemarea se aude și astăzi”, a spus Arhim. Dionisie Constantin.

„Evanghelia de astăzi ne spune că nu este suficient doar să auzim chemarea. Chemarea este pentru toți. Dar între a fi chemat și a deveni ales se află răspunsul libertății noastre.”

La finalul cuvântului său, arhimandritul a reiterat ideea cu care a început, și anume că „viața creștină nu trebuie înțeleasă ca o sumă de interdicții și obligații, ci ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu”.

„Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să nu mai amânăm. Dumnezeu ne cheamă, ne așteaptă și ne deschide ușa ospățului Său. Iar chemarea Lui nu este o chemare la tristețe, ci la bucurie; nu este o chemare la pierderea libertății, ci la adevărata libertate; nu este o chemare prin care Dumnezeu vrea să ia ceva de la noi, ci una prin care vrea să ne dăruiască Împărăția Sa”, a subliniat părintele arhimandrit.

Arhim. Dionisie Constantin este directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române.