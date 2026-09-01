Începe cu Dumnezeu și cu o rugăciune spusă cu credință, îndeamnă Arhiepiscopul Calinic în noul an bisericesc

„Începe cu Dumnezeu, cu o rugăciune spusă cu credință, cu o lumânare aprinsă în tăcere, cu un gest de milostenie făcut din inimă”, a transmis Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților cu prilejul noului an bisericesc.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că timpul liturgic nu trebuie privit doar ca o succesiune de sărbători, ci ca un drum al întâlnirii cu Dumnezeu.

„Fă din calendarul liturgic busola vieții tale, trăiește ritmul timpului ca pe o respirație a harului și nu te măsura cu lumea, ci cu Evanghelia”,

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a subliniat necesitatea ancorării vieții în perspectiva veșniciei și în conștiința iubirii lui Dumnezeu: „Fiindcă anul bisericesc este o întoarcere periodică în timpul Ziditorului a toate, dar și momentul recunoașterii că ai fost creat, chemat și iubit de El”.

„Alege calea iertării, iartă pe cei care te-au rănit, cerându-le iertare celor cărora le-ai greșit, fă pace cu trecutul și astfel vei păși din nou în lucrarea harului”, a mai spus arhiepiscopul.

Un drum împreună cu Hristos

Înaltpreasfinția Sa a arătat că noul an bisericesc este un timp de apropiere de Sfânta Scriptură și pe transformarea credinței în fapte concrete de iubire. „Sfințește numele lui Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturi, pentru că acolo unde cuvântul lui Dumnezeu prinde rădăcini, și viața începe să rodească”.

„Caută chipul lui Dumnezeu în aproapele tău, știind că anul bisericesc este țesut nu doar din sărbători, ci și din faptele tale de milostenie, ca dovezi ale unei iubiri concrete”.

„Începe ziua cu Dumnezeu, sfințește timpul și nu-l irosi, înțelege clipa ca parte din calendarul mântuirii, în care fiecare zi este scară spre cer”, a adăugat Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a încheiat prin a îndemna credincioșii să rămână aproape de Biserică și să primească începutul noului an liturgic ca pe un timp al înnoirii sufletești: „Rămâi în Biserică, întrucât anul liturgic este chipul tainic al unei vieți în care renaștem, prin Nașterea Domnului, murim păcatelor, prin Cruce, și înviem în har, prin Înviere”.