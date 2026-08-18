Membrii comunităților românești din Sicilia au sărbătorit Duminica Migranților

Membrii comunităților românești din Sicilia s-au reunit în Parcul Proserpina din Pergusa, provincia Enna, Italia, pentru a sărbători Duminica Migranților Români.

În cadrul întâlnirii, a fost citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Biserica îi poartă în rugăciune pe toți fiii și fiicele ei, care, din diferite motive sau în împrejurări dificile ale vieții, și-au părăsit locurile natale pentru a se stabili, temporar sau permanent, în altă țară”, a transmis Preafericirea Sa.

La manifestare au participat Carmen Axenie, șef al oficiului consular de la Consulatul României din Catania, și consulul Viorel Axenie.

„Această zi a demonstrat încă o dată forța comunității noastre și faptul că o dublă apartenență ne îmbogățește: putem respecta și iubi Sicilia, locul care ne-a primit, rămânând în același timp profund atașați de rădăcinile noastre românești”, au spus reprezentanții Consulatului României la Catania într-o postare pe pagina de Facebook.

Migrația din România

Instituirea Duminicii Migraților Români a venit în contextul creșterii numărului românilor stabiliți peste hotare.

După aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, o componentă importantă a activității Bisericii Ortodoxe Române a devenit consolidarea comunităților românești din diaspora, prin înființarea de noi eparhii și parohii.

Importanța fenomenului migrației românești a fost evidențiată și de datele internaționale, România fiind statul din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în afara granițelor. Sunt peste 3 milioane de români care trăiesc legal în statele Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat.

Foto credit: Episcopia Italiei