România are cei mai mulți cetățeni stabiliți în țările UE: Cum îi ajută Biserica pe cei plecați departe de casă

România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în afara granițelor. Sunt peste 3 milioane de români care trăiesc legal în statele Uniunii Europene, potrivit datelor Eurostat.

Numărul real este însă mai mare, având în vedere că nu toți românii din diaspora apar în statisticile oficiale, mai ales cei care au dobândit cetățenia statelor de reședință.

În ultimii ani, o parte semnificativă a românilor a părăsit țări precum Spania și Italia, afectate de scumpiri și instabilitate economică, alegând Germania sau Marea Britanie.

„În ultimul deceniu, numărul românilor care s-au mutat în Germania s-a dublat. A ajuns de la 450.000 la peste 900.000”, arată datele citate de Știrile Pro TV din Oficiul Federal de Statistică german.

A doua casă pentru românii din diaspora

Un exemplu relevant este parohia românească din Bayreuth, în apropiere de Nürnberg, unde slujește preotul Radu Tăut. Comunitatea din regiunea Bayreuth–Hof numără peste 5.000 de români și, pentru mult timp, nu a avut un preot stabil.

„Găsesc, într-adevăr, în Biserică, o a doua casă. Foarte mulți dintre românii din Germania nu vorbesc, din păcate, limba germană și atunci, peste săptămână, când suntem plecați la muncă, este destul de complicat să vorbești cu cineva și găsești în biserică, duminica, un răgaz în care să-ți mai plângi oful, să te mai bucuri de ceva de acasă”, a declarat preotul Radu Tăut pentru Știrile Pro TV.

Pentru a putea sluji comunitatea, preotul a reușit să convingă parohia catolică locală să închirieze lăcașul de cult, astfel încât românii ortodocși să aibă un spațiu de rugăciune.

Rolul Bisericii este esențial și pentru păstrarea limbii și identității românești în rândul copiilor născuți sau crescuți în diaspora. Andreea Tăut, preoteasa comunității din Bayreuth, a explicat:

„Încercăm să facem activități pe care eu le făceam când eram copil, pentru ca cei de aici, chiar dacă mulți dintre ei n-au fost niciodată în România și vorbesc cu greu limba română, de când vin la biserică să se străduiască din ce în ce mai mult să vorbească românește”.

Peste 1.100 de parohii românești în UE

Pentru a răspunde nevoilor unei diaspore în continuă creștere, Biserica Ortodoxă Română a dezvoltat o amplă structură eclezială în Europa.

Potrivit datelor centralizate din eparhiile românești din spațiul UE, funcționează peste 1.100 de parohii, filii și misiuni. Acestea sunt organizate în cadrul mai multor eparhii din diaspora, între care:

Arhiepiscopia Europei Occidentale (Franța, Belgia, Olanda): 219 comunități,

Episcopia Italiei: 465 comunități,

Episcopia Spaniei și Portugaliei: 152 comunități,

Arhiepiscopia Germaniei, Austriei și Luxemburgului: 226 comunități,

Episcopia Europei de Nord: 75 comunități,

Episcopia Ungariei: 41 comunități,

Episcopia Irlandei și Islandei (înființată în anul 2024): 15 comunități.

Prin această rețea extinsă, Biserica nu oferă doar servicii religioase, ci și sprijin social, educațional și identitar, devenind pentru milioane de români din diaspora un punct de stabilitate și continuitate, „o a doua casă”, departe de țara mamă.

Pentru a rămâne conectat la viața din Diaspora românească, urmărește secțiunea dedicată românilor plecați peste hotare.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene