PS Iustin la împlinirea a 100 de ani de la înființarea Mănăstirii Rohia: Este un loc sfânt

Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului, a slujit sâmbătă, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Rohia din județul Maramureș. Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea așezământului monahal, ierarhul a spus că „este un loc sfânt, așezat într-un munte sfânt, și este mult iubit de popor”.

Preasfinția Sa a subliniat că dezvoltarea spirituală a mănăstirii s-a datorat deopotrivă monahilor care au viețuit aici și pelerinilor care au urcat de-a lungul timpului Dealul Rohiei, locul fiind „fără îndoială, ales de Dumnezeu”.

„Sfințenia locului a sporit prin mulțimea pelerinilor, închinătorilor, prin evlavia și credința lor, prin efortul pe care l-au făcut”, a adăugat ierarhul.

„Așa arată Mănăstirea Rohia de centenar”

Preasfințitul Părinte Iustin i-a amintit între cei care au contribuit la dezvoltarea și afirmarea așezământului pe arhim. Serafim Man, Nicolae Steinhardt și Arhiepiscopul Justinian Chira. Ierarhul a vorbit și despre lucrările desfășurate în prezent, între care noul altar exterior și Centrul Cultural Monahal „Nicolae Steinhardt”.

„Așa arată Rohia de centenar, când este astăzi condusă de părintele arhimandrit Macarie Motogna, ucenic al nostru, cu obște de 12 viețuitori. Sunt mai puțini, dar lucrează enorm de mult. Fiecare persoană lucrează cât trei”.

Episcopul Maramureșului și Sătmarului a încredințat-o Maicii Domnului pe obștea monahală și pe pelerinii veniți la hram.

„Rugăm pe Maica Domnului să primească eforturile și pelerinajul credincioșilor care au fost prezenți să le asculte rugăciunile, să le împlinească cererile, să le vindece bolnavii, să îi ocrotească pe bătrâni, să îi crească pruncuții și să păzească tinerii noștri în credința noastră ortodoxă strămoșească. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”.

100 de ani de credință

La rândul său, arhim. Macarie Motogna, starețul Mănăstirii Rohia, a sintetizat istoria ultimului secol: „100 de ani de credință, de rugăciune, de jertfă și de osteneală”.

La manifestările de la Rohia au participat mii de credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților și oaspeți din mai multe țări. Între cei prezenți s-a aflat și Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.

Tot sâmbătă, Mănăstirea Rohia a găzduit cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Identității Tradiționale, organizat în cadrul Zilei Maramureșului. La eveniment au fost prezenți oaspeți din șapte țări, care au primit diplome și medalii din partea Preasfințitului Părinte Iustin.

Cu prilejul centenarului, Mănăstirea Rohia a editat și monografia-album „Centenar Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, 1926-2026”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului