În data de 15 august este serbată Ziua Maramureșului

Ziua Maramureșului este sărbătorită anual în data de 15 august, în baza Legii nr. 133/2025. Scopul sărbătorii este promovarea identității istorice, culturale și spirituale a uneia dintre cele mai reprezentative regiuni ale României.

Data de la mijlocul lunii august a fost aleasă deoarece amintește de un document emis la 15 august 1391 de Cancelaria Regelui Sigismund de Luxemburg prin care Maramureșul era recunoscut oficial ca entitate autonomă românească.

Inițiatorii sărbătorii au subliniat că „nu doar o recunoaștere a identității și a valorilor acestui ținut, ci și o oportunitate de promovare națională și internațională”.

Cadrul legislativ le permite autorităților și instituțiilor publice, alături de organizațiile culturale, educaționale și religioase din țară și din străinătate, să organizeze manifestări dedicate valorificării patrimoniului maramureșean.

Evenimente culturale

Manifestările culturale organizate cu ocazia Zilei Maramureșului aduc în prim-plan moștenirea vie a locului: dansuri populare, muzică tradițională, parade ale portului maramureșean, târguri de meșteșugari și ateliere interactive.

În perioada 14-16 august este organizat Festivalul Internațional al Identității Tradiționale cu invitați din șapte țări.

Pe durata celor trei zile, în mai multe localități din județ au loc evenimente muzicale, ateliere educative destinate copiilor și tinerilor, excursii în aer liber, iar accesul în toate muzeele este gratuit.

Punctul central al manifestărilor din Maramureș este la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Rohia, unde sute de pelerini participă la hramul așezământului monahal.

Mai multe detalii despre programul manifestărilor organizate de Ziua Maramureșului se regăsesc pe site-ul oficial al sărbătorii.

Foto credit: ziua.maramureș.ro