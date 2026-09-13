Se împlinesc 105 ani de la nașterea pr. Alexander Schmemann, unul dintre marii teologi ortodocși ai secolului 20

Se împlinesc duminică 105 ani de la nașterea pr. Alexander Schmemann, unul dintre marii teologi ortodocși ai secolului 20.

Pr. Alexander Schmemann s-a născut în 13 septembrie 1921, în Estonia, într-o familie de emigranți ruși. La vârsta de șapte ani, familia sa s-a stabilit în Franța, unde a urmat mai întâi școala rusă de cadeți, apoi Liceul Carnot.

A studiat la Institutul Teologic Ortodox „Sfântul Serghie” din Paris. În perioada studenției s-a căsătorit cu Juliana Osorguine, iar în anul 1946 a fost hirotonit preot.

Profesor în Franța și SUA

Între 1946 și 1951, a predat Istoria Bisericii la Institutul „Sfântul Serghie”, după care și-a continuat activitatea didactică la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vladimir” din New York. În 1962, odată cu mutarea seminarului la Crestwood, a devenit decan al instituției, funcție pe care a deținut-o până la trecerea sa la Domnul.

De asemenea, părintele profesor a predat la Universitatea Columbia, Universitatea New York, Union Theological Seminary și General Theological Seminary din New York.

Între anii 1962 și 1965, a participat în calitate de observator ortodox la Conciliul Vatican II. În 1970, s-a implicat activ în procesul care a dus la dobândirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din America (OCA).

Teolog al vieții liturgice

O parte importantă a activității sale teologice a fost dedicată aprofundării sensului Liturghiei și al Euharistiei. În prelegerile sale, părintele Alexander Schmemann a urmărit să prezinte Ortodoxia ca mod de viață și cale a omului spre Dumnezeu.

Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără „Pentru viața lumii”, volum dedicat credinței creștine așa cum este reflectată în viața liturgică și tradus în numeroase limbi. Lucrarea „Euharistia” a fost finalizată cu puțin timp înainte de trecerea la cele veșnice și publicată ulterior.

Timp de aproximativ trei decenii, predicile sale au fost transmise în limba rusă prin Radio Liberty, ajungând la numeroși ascultători din Uniunea Sovietică. Printre aceștia s-a numărat și scriitorul Alexander Soljenițîn, care i-a devenit apropiat după emigrarea în Occident.

Prin activitatea academică și pastorală, părintele Alexander Schmemann a contribuit la formarea mai multor generații de clerici și teologi ortodocși din Statele Unite, insistând asupra legăturii dintre învățătura Bisericii și trăirea concretă a credinței.

Pr. Alexander Schmemann a trecut la viața veșnică în data de 13 decembrie 1983.

Foto credit: Orthodoxy in America