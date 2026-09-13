Crucea este dovada iubirii cu care Dumnezeu ne iubește, a spus PS Paisie Sinaitul la Catedrala Patriarhală

„Crucea nu este explicația faptului că Dumnezeu ne iubește. Crucea este dovada iubirii cu care Dumnezeu ne iubește”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, la Catedrala Patriarhală.

Ierarhul a explicat că Evanghelia Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci pune în lumină aparentul paradox dintre smerenia Crucii și înălțarea despre care vorbește Mântuitorul.

„Tocmai în acest paradox se află însă una dintre cele mai mari taine ale învățăturii creștine: ceea ce oamenii au socotit a fi înfrângerea lui Hristos devine, în planul lui Dumnezeu, semnul biruinței Sale, iar ceea ce pare coborâre și moarte se descoperă a fi înălțare și început al vieții celei veșnice”.

Mântuirea este lucrarea iubitoare a lui Dumnezeu

Pornind de la convorbirea Mântuitorului cu Nicodim, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că mântuirea nu este rezultatul exclusiv al efortului omului de a ajunge la Dumnezeu, ci al venirii lui Dumnezeu către om.

„Mântuirea nu este rezultatul unei nevoințe spirituale a omului, prin care omul ar reuși, prin propriile sale puteri, să se ridice până la Dumnezeu, ci este înainte de toate lucrarea iubitoare a lui Dumnezeu, Care Se coboară până la noi”.

Episcopul vicar patriarhal a explicat și sensul cuvintelor Mântuitorului despre înălțarea Fiului Omului, subliniind că asumarea Crucii a fost liberă și izvorâtă din iubire.

„Hristos nu este victima unor împrejurări istorice care scapă de sub controlul Său și nu merge spre Cruce împotriva voinței Sale. El cunoaște Crucea, o primește în mod liber și Se îndreaptă spre ea în ascultare față de Tatăl și în iubire față de oameni”.

Moartea Lui s-a făcut pentru viața noastră

Ierarhul a explicat că maginea șarpelui de aramă înălțat de Moise în pustie preînchipuie Crucea lui Hristos: „În Vechiul Testament, cel mușcat de șarpe privea spre semnul pus înaintea lui de Dumnezeu și era vindecat; acum, omul rănit de păcat și de moarte, este chemat să privească spre Hristos Cel răstignit pe Cruce și să primească de la El vindecarea și viața”.

„A privi spre Hristos înseamnă mai mult decât a vedea Crucea cu ochii trupești. Înseamnă a recunoaște în Cel răstignit pe Cruce pe Fiul lui Dumnezeu; a crede că moartea Lui s-a făcut pentru viața noastră și a ne încredința Lui propria noastră viață”.

„Crucea devine astfel nu doar un semn pe care îl așezăm în biserici, în case sau la gâtul nostru, ci un adevăr către care trebuie să se îndrepte întreaga noastră existență”, a subliniat Preasfinția Sa.

În Cruce se descoperă iubirea lui Dumnezeu

Episcopul vicar patriarhal a actualizat imaginea șarpelui de aramă, arătând că omul contemporan este chemat să privească spre Hristos pentru vindecarea de păcat.

„Evanghelia ne spune atunci să privim spre Hristos! Nu spre noi înșine, ca și cum am putea găsi în noi puterea vindecării, ci spre Cel care S-a înălțat pe Cruce pentru noi. Nu spre deznădejdea păcatului nostru, ci spre iubirea lui Hristos”.

„Ea nu ne cheamă doar să privim Crucea ca pe un obiect sfânt și nici doar să comemorăm un eveniment petrecut în urmă cu mai mult de două mii de ani, ci ne cheamă să intrăm în taina Crucii, să înțelegem că acolo se descoperă iubirea lui Dumnezeu și că această iubire cere și răspunsul nostru.”, a spus la final Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Foto credit: BASILCIA / Mircea Florescu (arhivă)