Parohia din Christchurch, Noua Zeelandă, a sărbătorit Duminica Migranților Români

Duminica Migranților Români a fost sărbătorită la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Christchurch, Noua Zeelandă, unde credincioși de diferite origini s-au rugat împreună la Sfânta Liturghie.

În cadrul slujbei a fost citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu acest prilej. La Sfânta Liturghie s-au rugat împreună români, sârbi, ruși, bulgari, englezi și credincioși proveniți din alte comunități.

Reprezentanții parohiei au subliniat caracterul multicultural al comunității ortodoxe din Christchurch: „Deși venim din țări și culturi diferite, Hristos ne adună în jurul aceluiași Sfânt Altar”.

„Uneori există mii de kilometri între noi și cei dragi; alteori însă cea mai grea distanță este cea creată de neiertare chiar între oameni care se află aproape unul de altul”, au mai transmis reprezentanții comunității românești.

Fiecare este primit cu dragoste

După Sfânta Liturghie, credincioșii au participat la o agapă organizată cu ocazia hramului parohiei românești.

„Să păstrăm biserica noastră ca loc în care ne păstrăm credința și moștenirea primită, în care fiecare este primit cu dragoste și în care, împreună, descoperim Împărăția lui Dumnezeu spre care călătorim”, se mai arată în postarea publicată de comunitatea românească din Christchurch pe pagina oficială de Facebook.

La începutul lunii august, parohia românească a primit vizita Preasfințitului Părinte Iachint de Pacific, Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

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Foto credit: Facebook / Biserica Adormirea Maicii Domnului Christchurch