PS lachint de Pacific a slujit pentru prima dată în Noua Zeelandă: Este nevoie să urcăm și noi pe un munte al Taborului

„Pentru a-L vedea pe Hristos în lumina dumnezeirii Sale, este nevoie să urcăm și noi pe un munte al Taborului”, a spus joi Arhiereul vicar Iachint de Pacific al Australiei și Noii Zeelande la prima sa Sfântă Liturghie oficiată în Noua Zeelandă.

Preasfinția Sa le-a explicat credincioșilor Parohiei românești „Adormirii Maicii Domnului” din Christchurch, Noua Zeelandă, că Schimbarea la Față a Domnului reprezintă descoperirea dumnezeirii lui Hristos înaintea ucenicilor și nu o schimbare a firii Sale.

„Scena aceasta în care Hristos S-a schimbat la Față în prezența ucenicilor este relatată atât de Sfântul Apostol Matei, cât și de Apostolul Marcu și prezintă modul în care Hristos S-a descoperit înaintea oamenilor și ca Dumnezeu, în toată lumina și strălucirea ființei Sale dumnezeiești”.

Referindu-se la cei trei apostoli care L-au însoțit pe Mântuitorul pe Muntele Tabor, arhiereul vicar a evidențiat virtuțile care i-au făcut martori ai acestei descoperiri dumnezeiești: credința Sfântului Petru, curajul Sfântului Iacov și dragostea Sfântului Ioan.

O stare de liniște

Preasfinția Sa a subliniat că Schimbarea la Față nu înseamnă că Hristos a devenit altcineva: „Mântuitorul Iisus Hristos este Același. Când spunem că El S-a schimbat la față, nu ne referim la o transformare a chipului Său, ci la o descoperire a chipului Său”.

„Ceea ce face diferența între cum Îl vedem noi, dar și aceia, pe Hristos, este starea noastră sufletească”, a spus PS Iachint de Pacific.

Ierarhul a vorbit despre importanța rugăciunii și a liniștii sufletești, arătând că tradiția isihastă rămâne actuală și astăzi: „Isihasmul este, de fapt, o stare de liniște pe care creștinul încearcă să o dobândească printr-o rugăciune continuă, după îndemnul Apostolului Pavel, care a zis: Rugați-vă neîncetat!”.

Un prilej de înnoire a vieții

Arhiereul vicar a atras atenția asupra neliniștii care caracterizează societatea contemporană.

„Orice om care vrea să se mântuiască caută în primul rând liniștea. Ori nefericirea vine și pe fondul unei mari tulburări sau unui mare zgomot”.

„Sărbătoarea de astăzi să vă fie un bun prilej de a vă înnoi viața, de a vă transforma hainele în strălucirea dumnezeirii pe care au văzut-o fizic Apostolii pe Muntele Tabor, iar rugăciunea voastră să fie cu adevărat un izvor de apropiere de Dumnezeu, de pace, de bucurie și de liniște”, a spus la final Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific.

Parohia românească din Christchurch

Parohia românească „Adormirea Maicii Domnului” din Christchurch a fost înființată în anul 2004. După cutremurele devastatoare din 2010 și 2011, comunitatea și-a pierdut lăcașul de cult cumpărat de la Arhiepiscopia Anglicană Maoră.

Începând din 2013, credincioșii au amenajat o nouă capelă și spațiile parohiale într-un ansamblu format din două case achiziționate din zonele afectate de seisme. Din septembrie 2018, parohia este păstorită de părintele Dan Grădinaru.

Biserica comunității românești din Christchurch a fost sfințită în data de 20 august 2023 de Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande.

Foto credit: Episcopia Australiei și Noii Zeelande