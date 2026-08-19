Se împlinesc 26 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Andrei Scrima, membru al mișcării Rugului Aprins

Miercuri se împlinesc 26 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui arhimandrit Andrei Scrima, membru al Mișcării Rugului Aprins și una dintre personalitățile importante ale spiritualității ortodoxe românești din secolul al 20-lea.

Părintele s-a născut în data de 1 decembrie 1925, la Gheorgheni, în județul Harghita. A urmat studii de filozofie, matematică și teologie la București, iar în 1946 a devenit frate la Mănăstirea Antim, unde a intrat în contact cu membri ai Mișcării Rugului Aprins.

În această perioadă l-a cunoscut pe părintele Ivan (Ioan) Kulîghin, care l-a îndrumat spre viața monahală. Andrei Scrima a fost tuns în monahism la Mănăstirea Slatina în anul 1956, același an în care a plecat din România.

A petrecut cinci luni la Geneva, la Institutul Ecumenic de la Bossey din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, apoi a ajuns la Paris și la Muntele Athos. În 1957 a plecat la Benares, în India, unde și-a încheiat studiile doctorale în octombrie 1959, cu o teză dedicată filosofiei Advaita-Vedanta.

Activitate academică și ecumenică

Tot în 1959 a devenit membru și inspirator al comunității monastice ortodoxe de la Deir-al-Harf, în Liban, iar în 1960 a obținut cetățenia franceză. Ulterior, a devenit membru al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol și, între 1963 și 1965, a fost reprezentant personal al Patriarhului Athenagoras la Conciliul Vatican II.

Activitatea sa academică s-a desfășurat în special în Liban. Între 1968 și 1989 a predat filozofie și științe religioase la Universitatea Catolică Saint-Joseph din Beirut și la Universitatea Maronită Saint-Esprit din Kaslik. A fost, de asemenea, membru al Academiei Internaționale de Științe Religioase și Filozofie a Științei de la Bruxelles, iar în România a activat ca Senior Fellow al Colegiului Noua Europă din București.

Opera Părintelui Andrei Scrima cuprinde volume precum „Timpul Rugului Aprins”, „Comentariu la Evanghelia după Ioan”, „Despre isihasm”, „Teme ecumenice”, „Antropologia apofatică”, „Biserica liturgică”, „Ortodoxia și încercarea comunismului” și „Experiența spirituală și limbajele ei”.

Părintele Andrei Scrima a trecut la Domnul în 19 august 2000, la București. Mormântul său se află în cimitirul Mănăstirii Cernica.

Simpozion comemorativ

Cu o zi înainte de împlinirea a 26 de ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Andrei Scrima, la Mănăstirea Cernica a început un simpozion dedicat Mișcării Rugului Aprins și personalității arhimandritului.

Manifestarea a debutat cu Acatistul Rugului Aprins și a continuat cu evocări susținute de clerici, teologi, cercetători și oameni de cultură. La conferință a participat și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Simpozionul continuă miercuri cu slujba parastasului pentru părintele Andrei Scrima și membrii Mișcării Rugului Aprins, conferințe și un moment de rugăciune la mormântul arhimandritului.

Foto credit: Ziarul Lumina