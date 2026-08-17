Maica Domnului este mama mamelor noastre și chipul Bisericii, a spus IPS Laurențiu la hramul Mănăstirii Sâmbăta de Sus

„Înţelegem mijlocirea pe care Maica Domnului o are faţă de noi, pentru că este mama mamelor noastre şi chipul Bisericii”, a spus sâmbătă Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, cu ocazia hramului Mănăstirii „Brâncoveanu” din Sâmbăta de Sus, județul Brașov.

Programul liturgic al hramului a început cu sfințirea icoanelor Maicii Domnului primite în dar de obștea mănăstirii și a continuat cu sfințirea apei la fântâna din incinta așezământului monahal. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie alături de Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

Mitropolitul Ardealului a vorbit despre Adormirea Maicii Domnului și despre pregătirea creștinului pentru trecerea din această viață.

„Învăţăm din lucrul acesta că, înainte de a pleca din lumea aceasta, noi trebuie să fim pregătiţi. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca trecerea aceasta de aici să fie fără chin, fără durere, neînfricat, în pace, pentru ca să avem răspuns bun la Înfrişătoarea Judecată, aşa cum spunem în ectenia de la Sfânta Liturghie”.

„Este cea mai milostivă”

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat apoi legătura Maicii Domnului cu Mântuitorul și mijlocirea ei pentru credincioși: „Înălţată la cer, Maica Domnului nu este separată de Fiul său, ea stă de-a dreapta Fiului său”.

„Este cea mai milostivă şi, fiind împreună cu Fiul său, aşa cum ni-L arată ca Mântuitor în icoană, în acelaşi timp se roagă şi mijloceşte pentru noi”.

„Mijlocirea aceasta este o comuniunea deplină între Fiu şi mamă, de aceea ea este mult folositoare pentru fiecare dintre noi”, a spus Mitropolitul Laurențiu.

Momente de rugăciune și recunoștiință

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Nicolae Daniel Mânzatu a fost hirotonit preot de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu.

După slujbă, sărbătoarea hramului a continuat cu Taina Sfântului Maslu, potrivit tradiției Mănăstirii „Brâncoveanu”, credincioșii rugându-se împreună cu soborul pentru sănătate trupească și iertarea păcatelor.

La final, cei doi ierarhi au oficiat o slujbă de pomenire la mormintele mitropoliților Ardealului aflate în incinta mănăstirii.

Scurt istoric

Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus își are începuturile în secolul al 17-lea, fiind ctitorită în piatră de Sfântul Constantin Brâncoveanu în anul 1686. Așezământul a fost distrus în 1785 și a rămas în ruină mai bine de un secol.

Restaurarea a început în 1926, prin grija Mitropolitului Nicolae Bălan, biserica mănăstirii fiind resfințită în data de 15 august 1946.

O nouă etapă de dezvoltare a avut loc sub Mitropolitul Antonie Plămădeală, care a refăcut așezământul monahal în stil brâncovenesc. În 1993, noua biserică a Mănăstirii Sâmbăta de Sus a fost sfințită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul României Teoctist.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu