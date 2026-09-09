IPS Calinic, îndemnuri către familiile care își doresc copii: Fă din casa ta un loc de rugăciune

De sărbătoarea Sfinților Ioachim și Ana, Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a îndemnat familiile care își doresc copii să se roage și să cultive răbdarea în smerenie.

„Fă din familia și casa ta un loc de rugăciune, amintindu-ți că pacea, credincioșia și plânsul cel bun, născut din smerenie, coboară Împărăția cerurilor în inima ta”, a îndemnat IPS Calinic.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că rugăciunea are un ritm aparte față de lucrurile lumești: „Dumnezeu este Cel Care nu întârzie, ci pregătește, Cel Care caută profunzimea rădăcinii, nu strălucirea frunzei”.

Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților îi îndeamnă soții care doresc să aibă copii să devină „porți prin care poate trece harul”.

„Sfinții Ioachim și Ana nu au fost doar părinții după trup ai Mariei, ci, afierosind-o din pruncie lui Dumnezeu, au pregătit calea pentru venirea în lume a Fiului întrupat al Tatălui ceresc”.

Răbdare!

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i-a prezentat pe Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, drept o pildă de răbdare și rugăciune.

„Cinstește-i pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana, fiindcă ei sunt o icoană a credinței care rămâne statornică chiar și atunci când semnul întârzie, aducând astfel bun rod”.

„Deprinde pilda răbdării și așteptării întru nădejde a Sfinților Părinți, căci Dumnezeu nu lucrează în ritmul lumii, ci în cel al veșniciei”, a mai îndemnat Arhiepiscopul Calinic.

În final, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că bunurile materiale pot fi folosite pentru a spori virtuțile ziditoare: „Ca să te învrednicești să auzi glasul Celui pentru Care toate sunt cu putință”.