Mitropolitul Antonie a premiat membrele Societății Femeilor Ortodoxe din Bălți pentru implicarea în viața Bisericii

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a premiat luni membrele Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți pentru implicarea în viața Bisericii.

Ceremonia a avut loc în cadrul unei întâlniri desfășurate la Centrul Educațional „Anastasis” din municipiul Bălți. Momentul festiv a marcat activitatea desfășurată de organizație în aproape opt ani de existență, în domenii precum educația, cultura, misiunea și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.

Mitropolitul Basarabiei le-a mulțumit voluntarelor pentru consecvența cu care au susținut proiectele eparhiei și pentru contribuția lor la activitățile adresate comunităților.

„În acești ani, ați fost sufletul multor inițiative culturale, educaționale și misionare ale Episcopiei de Bălți. Prin seriozitate, creativitate și dragoste față de Biserică, ați reușit să adunați oameni, să formați comunități și să transformați proiecte îndrăznețe în rezultate deosebite”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie le-a îndemnat să continue această lucrare „cu aceeași unitate și responsabilitate, spre folosul Bisericii și al credincioșilor din nordul Basarabiei”.

Distincții pentru activitatea desfășurată

În semn de apreciere, mai multe membre ale Societății au primit Ordinul pentru mireni „Crucea Bălțeană” al Episcopiei de Bălți.

Președinta organizației, Liliana Lungu, a fost distinsă cu Ordinul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” al Mitropoliei Basarabiei, pentru activitatea de coordonare și dăruirea manifestată în cadrul Societății.

„Vă mulțumim, Înaltpreasfinția Voastră, pentru binecuvântarea cu care ați însoțit fiecare început, pentru sprijinul duhovnicesc, încrederea acordată și încurajarea de a ne implica în misiunea Episcopiei de Bălți. Ne-ați oferit posibilitatea de a ne pune darurile în slujba Bisericii și ne-ați învățat să lucrăm împreună, cu răbdare și responsabilitate”, a spus Liliana Lungu.

Președinta ordanizației a evidențiat sprijinul primit de-a lungul anilor și a arătat că membrele Societății vor continua proiectele începute cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale.

Cultură, educație și sprijin pentru cei în nevoie

Societatea Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți a fost constituită la 18 decembrie 2018, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Antonie, pe atunci Episcop de Bălți, și înregistrată oficial în ianuarie 2019.

Printre proiectele desfășurate de membre se numără Festivalul de colinde „Hristos Se naște, slăviți-L!”, Corul „Sfânta Teodora de la Sihla”, manifestarea dedicată Duminicii Femeilor Mironosițe, precum și activități pentru copii, adolescenți și familii. Organizația a dezvoltat, totodată, colaborări cu asociații similare din România.

Dimensiunea social-filantropică a activității este reprezentată, între altele, de campania „A iubi înseamnă a dărui”, prin care voluntarele au venit în sprijinul vârstnicilor, copiilor, persoanelor cu dizabilități și familiilor aflate în situații dificile.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei