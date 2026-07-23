A fost prelungit programul de închinare la Icoana Maicii Domnului „Portărița”, adusă la Mănăstirea Pantocrator

A fost prelungit programul de închinare la Icoana Maicii Domnului „Portărița”, adusă din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, cu prilejul hramului.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a așezământului monahal, pelerinii se vor putea închina până duminică la miezul nopții la cinstitul odor, cât și la moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

Icoana Maicii Domnului „Portărița” este una dintre cele mai cunoscute icoane făcătoare de minuni.

A fost adusă în chip minunat la Mănăstirea Iviron de Cuviosul Gavriil, care, la îndemnul Maicii Domnului, a mers pe apă pentru a o primi și a o așeza în mănăstire.

Denumirea de „Portărița” provine de la locul în care este așezată icoana, și anume în paraclisul de la poarta așezământului monahal.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene