În imagini: Mănăstirea Pantocrator și-a sărbătorit ocrotitoarea, pe Sf. Mironosiță Maria Magdalena (2026)

Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman și-a sărbătorit miercuri hramul închinat Sfintei Maria Magdalena.
Numeroși pelerini au venit să se închine la moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena aflate în patrimoniul mănăstirii și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Portărița” din Sfântul Munte Athos.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

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