Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
În imagini: Mănăstirea Pantocrator și-a sărbătorit ocrotitoarea, pe Sf. Mironosiță Maria Magdalena (2026)
Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman și-a sărbătorit miercuri hramul închinat Sfintei Maria Magdalena. Numeroși pelerini au venit să se închine la moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena aflate în patrimoniul mănăstirii și la icoana făcătoare de…
Hram la Schitul Zimbru din jud. Galați: IPS Casian a evidențiat moștenirea Sf. Rafael de la Agapia Veche
Schitul Zimbru din județul Galați și-a sărbătorit marți hramul închinat Sfântului Cuvios Rafael de la Agapia Veche, originar din localitatea gălățeană Bursucani. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a evidențiat moștenirea duhovnicească…
Patriarhul Daniel și-a aniversat ziua de naștere la Centrul Cultural-Misionar „Familia”: Un moment de recunoștință
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a aniversat miercuri ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru la Centrul Cultural-Misionar „Familia” din orașul Pantelimon. Preafericirea Sa a afirmat că această zi reprezintă „un moment de recunoștință…
Patriarhul României și-a aniversat ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru | Galeria foto
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și-a aniversat ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Centrul Cultural Misionar…
Mitropolitul Laurențiu a sfințit noul centru pentru vârstnici din Prejmer, județul Brașov
Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a sfințit luni noul centru pentru vârstnici din Prejmer, județul Brașov. La eveniment au participat clerici, autorități locale și centrale și numeroși membri ai comunității. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că lucrarea…