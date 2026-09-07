Deschidere de an la Seminarul Teologic București: Accent pe acumularea de cunoștințe, dar și pe formarea caracterului

Pr. prof. Marian Colțan, directorul Seminarului Teologic Ortodox București, a pus accentul, la ceremonia de deschidere a anului școlar, atât pe nevoia de a acumula cunoștințe, cât și pe necesitatea formării caracterului.

„Dincolo de cunoștințele pe care voi le primiți în seminar, contează foarte mult și latura aceasta duhovnicească pe care o primiți în seminar. Și anume să aveți în voi lumina lui Hristos sau să-L aveți pe Mântuitorul Hristos în fiecare clipă a vieții voastre în sufletul vostru”, a le-a spus părintele director elevilor.

„Pentru că nu contează doar cunoștințele, ci contează și caracterul. Și acest caracter se formează doar atunci când în Biserică ne rugăm și îi cerem Mântuitorului Hristos ajutorul.”

Ceremonia a început cu o slujbă de Te Deum oficiată de un sobor din care au făcut parte Părintele Ștefan Zară, consilier eparhial la Sectorul Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Părintele Ionuț Bărbulescu, Protopopul Sectorului 4 al Capitalei.

Între participanți a fost prezentă și doamna Codruța-Ermilia Vitan, Inspector școlar pentru management instituțional pentru Sectorul 4 al Capitalei.

Mesajul Patriarhului Daniel

În continuare, Părintele Consilier Eparhial Ștefan Zară a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat părinților, elevilor și cadrelor didactice cu prilejul începutului de an școlar.

„La începutul anului şcolar 2026-2027, îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i, cu dragoste părintească, să cultive valorile credinței în familie, în Biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia (Luca 18, 16)”, a scris Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a mai subliniat în mesajul său că, „în spațiul școlar, pentru o educație integrală a elevului, este relevantă valorificarea specificului formativ al educației religioase”.

Mesajul inspectorului școlar general

Părintele Director Marian Colțan a transmis mesajul adresat de prof. dr. Ionel Florian Lixandru, inspector școlar general al Municipiului București, cu ocazia începutului de an școlar.

Inspectorul școlar general al Municipiului București le reamintește părinților că reușita se realizează prin efortul comun al părinților, profesorilor și elevilor, le mulțumește cadrelor didactice și îi îndeamnă pe elevi să privească acest început „cu mintea deschisă și cu bucuria de a descoperi”.

„Școala vă oferă nu doar cunoștințe, ci și șansa de a deveni mai curajoși, mai independenți, mai înțelepți și mai aproape de ceea ce vă doriți să fiți. Fiecare zi de școală poate deveni un pas către visurile voastre”, le-a transmis copiilor inspectorul general Ionel Florian Lixandru.

„Educația este cu adevărat puternică atunci când școala și familia merg în aceeași direcție”, a mai precizat inspectorul școlar general al Municipiului București.

Spațiile de învățământ au fost reabilitate

Anul școlar a început la Seminarul Teologic Ortodox București după lucrări de reabilitare realizate de Primăria Sectorului 4 al Capitalei.

A fost refăcută parțial fațada, au fost reabilitate mansarda, grupurile sanitare, precum și o parte dintre sălile de clasă și a fost igienizată întreaga școală.