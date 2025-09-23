Pr. Bogdan Tătaru Cazaban a vorbit la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” despre Sf. Sofian de la Antim

Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din Capitală a fost, marți, gazda unui simpozion dedicat Sfântului Sofian de la Antim, în cadrul căruia părintele Bogdan Tătaru Cazaban a vorbit despre prezența duhovnicească a acestuia în viața sa.

În cuvântul său, părintele Bogdan Tătaru Cazaban a încercat să creioneze un „portret duhovnicesc” al Sfântului Sofian, din perspectiva unui preot aflat la început de drum.

„M-am întrebat care este, să spunem, profilul duhovnicesc, dacă am putea să încercăm să facem un portret duhovnicesc al Sfântului Sofian și m-am gândit că credința lui are o extraordinară statornicie, pentru că este o alegere încă din fragedă tinerețe, o alegere în care s-a manifestat mai cu seamă fidelitatea față de Dumnezeu și în care Sfântul Sofian a avut și o căutare pe care a mărturisit-o, o căutare permanentă a feței lui Dumnezeu, așa cum a scris el la începutul lucrării sale de licență”, a subliniat pr. Bogdan.

În opinia sa, Sfântul Sofian „ilustrează în pleiada sfinților care au fost canonizați de biserica noastră în acest an centenar tocmai acest chip al blândeții și al fidelității”.

La rândul său, părintele Ionuț Bărbulescu a spus că Sfântul Sofian este unul dintre sfinții cărora le datorăm apropierea poporului român de Dumnezeu.

„Unul dintre sfinții, așadar, cărora noi, ca și creștini, ca și ortodocși, ca și români, le datorăm, putem spune, apropierea noastră de Bunul Dumnezeu, este Sfântul Părinte Sofian, care a și viețuit aici, la Mănăstirea Antim, la câțiva pași numai de Mănăstirea Radu Vodă și implicit de sediul seminarului nostru teologic”, a menționat părintele profesor.

Foto credit: Raluca Ene / Basilica.ro