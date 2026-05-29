Revedere: PS Galaction a condus întâlnirea seminariștilor care au absolvit la București cu 50 de ani în urmă

Absolvenții din promoţia 1976 a Seminarului Teologic Ortodox din București s-au reunit joi la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală. Momentul festiv a fost marcat prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu un sobor de clerici colegi de generație.

Răspunsurile liturgice au fost date tot de foști absolvenți ai seminarului. După Liturghie a fost oficiată și slujba Parastasului pentru foști profesori și colegi trecuți la Domnul.

„Este o bucurie deosebită, iar simpla rostire a acestei cifre de 50 de ani trezește în sufletele noastre emoții profunde”, a spus Preasfințitul Părinte Galaction.

„O jumătate de veac a trecut de când am încheiat studiile seminariale, iar cei mai mulți dintre colegi au început aproape imediat lucrarea pastoral-misionară în parohiile încre­dințate lor spre păstorire. Nu putem avea decât recunoș­tință și mulțumire față de Dumnezeu, dar și față de profesorii noștri, care ne-au călăuzit în cunoașterea tainelor teologiei și ne-au format în spiritul responsabilității slujirii Bisericii.”

Episcopul Alexandriei și Teleormanului le-a mulțu­mit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și părintelui arhimandrit Nectarie Şofelea, stareţul Mănăstirii Radu Vodă și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, pentru primire și pentru posibilitatea de a se ruga în biserica mănăstirii.

Părintele profesor Vasile Gordon, fost cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, actualmente îndrumător de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a evocat câteva dintre profesorii care i-au format pe absolvenții promoției 1976, între care și părintele Nicolae Bordașiu, „aparent aspru, în realitate părinte cu suflet cald”.

Evenimentul a continuat în sala centrală a Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din Bu­cu­rești, unde Preasfințitul Părinte Galaction a strigat catalogul pro­mo­ției.

Promoția 1976 a fost prima care a studiat pe tot parcursul seminarului în clădirile de la Mănăstirea Radu Vodă. Până în 1971, Seminarul Teologic Ortodox din București a funcționat în aceeași clădire cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, pe strada Sfânta Ecaterina din Capitală.

