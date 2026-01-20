Ambasadorul Israelului, impresionat de formarea elevilor Seminarului Teologic Ortodox din București

Excelența Sa Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului în România, a vizitat marți Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din București, unde și-a exprimat aprecierea față de pregătirea teologică temeinică a elevilor și de formarea în domeniile uman și real pe care instituția o oferă.

În cadrul vizitei, ambasadorul s-a întâlnit cu Arhimandritul Nectarie Șofelea, directorul instituției de învățământ teologic, starețul Mănăstirii Radu Vodă și Exarh Administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a facilitat și o întâlnire cu elevii Seminarul Teologic Ortodox din București.

„Dialogul, deosebit de captivant, a purtat participanții prin tainele Bibliei, evidențiind moștenirea istorică și culturală comună a popoarelor noastre, precum și fundamentul teologic care le apropie”, a transmis instituția pe pagina de Facebook.

De asemenea, au fost discutate perspective de intensificare a relațiilor dintre România și Israel, inclusiv prin dezvoltarea turismului bilateral și organizarea de pelerinaje regulate.

Excelența Sa le-a mulțumit elevilor pentru primirea călduroasă și le-a urat succes în activitatea școlară.

Foto credit: Ambasada Israelului în România