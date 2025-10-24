Episcopia Sălajului, la 18 ani de existență: PS Benedict a oficiat Sfânta Liturghie de hram

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a oficiat luni Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Eparhial „Sfântul Evanghelist Luca” din Zalău, cu ocazia hramului lăcașului de cult și a împlinirii a 18 ani de la înființarea eparhiei.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit rânduiala de sfințire a noilor antimise destinate parohiilor din eparhie.

Antimisele, așezate pe Sfânta Masă, au fost stropite cu apă sfințită și apă de trandafir. Ele au fost unse apoi cu Sfântul și Marele Mir, fiecare conținând părticele din sfinte moaște de mucenici.

Ierarhul a explicat semnificația liturgică a acestui moment: „Antimisul reprezintă temelia jertfelnicului și semnul unității liturgice a Bisericii”.

De asemenea, Preasfinția Sa a arătat că slujirea împreună în jurul Sfântului Altar este cea mai deplină formă de comuniune, din care izvorăsc toate celelalte lucrări și forme de conlucrare în viața eparhiei.

Roade ale unei munci comune

Episcopul Sălajului a binecuvântat după Liturghie și noul atelier de veșminte bisericești „Sartoria Liturgica”, amenajat în incinta Centrului Eparhial.

Ierarhul a vorbit în acest context despre „primele roade ale unei munci comune și ale unei preocupări pentru frumosul liturgic”, menționând că primele veșminte realizate vor fi destinate clerului de la Catedrala Episcopală.

Paraclisul „Sfântul Evanghelist Luca” este situat la etajul I al sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului din Zalău. Alegerea hramului este legată de momentul înființării eparhiei, în 18 octombrie 2007, zi în care este prăznuit Sfântul Evanghelist Luca. Lăcașul a fost târnosit în 2013 de ierarhi ai Sfântului Sinod.

Foto credit: Episcopia Sălajului