Moment aniversar serbat în rugăciune de comunitatea dintr-un sat clujean: Biserica din localitate a aniversat 100 de ani

Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a slujit duminică în Parohia Bologa, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la construirea bisericii.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la altarul exterior, alături de protopopul de Huedin, pr. Dan Ionuț Lupuțan. La slujbă au participat numeroși credincioși și reprezentanți ai instituțiilor locale.

Vorbind despre Evanghelia Duminicii după Înălțarea Sfintei Cruci, Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul a subliniat că Mântuitorul nu îi constrânge pe oameni să-L urmeze, ci lasă libertatea fiecăruia.

„Mântuitorul ne spune: Oricine voiește să vină după Mine. Nu spune că este obligatoriu ca toți să facem acest lucru. Și de ce nu ne cere ca pe o obligație? Pentru că nici El nu a venit în lume din obligație și nu S-a jertfit pe Cruce pentru noi fiind constrâns de cineva”.

Urmarea lui Hristos presupune asumarea crucii: „De multe ori, oamenii înțeleg crucea doar ca necazuri și suferințe. Dar adevăratul sens este mai adânc: crucea înseamnă să-ți jertfești voia proprie. Pentru că voia noastră este, adesea, cel mai mare dușman al nostru, care ne împiedică să ne apropiem cu adevărat de Dumnezeu”, a subliniat Preasfinția Sa.

La final, părintele Florin Nicoară, care este paroh al comunității din anul 1997, i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, oferindu-i o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos.

Parohia Bologa

Parohia Ortodoxă Bologa, parte a Protopopiatului Ortodox Huedin, este o comunitate străveche, ale cărei rădăcini coboară până în Antichitate. Satul s-a format în jurul castrului roman Resculum, construit pe vremea împăratului Traian și extins de Hadrian.

Actuala biserică parohială a fost ridicată între 1924 și 1932, din piatră neagră de Henț și andezit cenușiu din cariera locală.

Construcția a fost sprijinită financiar de mari personalități, între care Octavian Goga, Vasile Goldiș și protopopul martir Aurel Munteanu.

Foto credit: Mitropolia Clujului