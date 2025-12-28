25 de repere pentru 2025: Cele mai citite articole publicate de Agenția de știri Basilica

Anul 2025 a fost plin de evenimente memorabile pentru Biserica Ortodoxă Română. Agenția de știri Basilica a fost la datorie și a reflectat, în mii de articole, activitatea și preocupările comunității ortodoxe din țara noastră.

La final de an, am selectat cele mai citite 25 de materiale publicate de platforma noastră, pentru a rememora un an istoric.

Catedrala Națională – În centrul atenției

Centrul de greutate al interesului public a fost, indiscutabil, Catedrala Națională. Luna octombrie a adus o efervescență fără precedent, pe măsură ce s-a apropiat momentul în care Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României au sfințit pictura Catedralei Naționale.

Pentru a veni în sprijinul interesului public, Agenția de știri Basilica a publicat nu doar programul liturgic detaliat al sfințirii din 26 octombrie, ci și o soluție tehnologică modernă: o hartă interactivă prin care pelerinii au putut vedea în timp real unde este rândul de închinători pentru trecerea prin Sfântul Altar.

Acest flux de credincioși s-a suprapus armonios peste sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, al cărui program extins între 19 și 29 octombrie a stârnit un interes enorm în rândul cititorilor.

Sfințenia, mereu actuală

Dimensiunea pelerinajului a fost marcată în acest an de aducerea moaștelor întregi ale Sfintei Împărătese Elena de la Veneția la Mănăstirea Pantocrator. Pelerinajul a cuprins un popas istoric la Catedrala Patriarhală, imortalizat de fotografii noștri într-o galerie foto emoționantă.

În paralel, evlavia românilor s-a îndreptat spre sfinții recent canonizați: moaștele Sfinților Paisie și Cleopa au fost deshumate la Sihăstria. Totodată, propunerea Sinodului Mitropoliei Moldovei, alături de cel al Basarabiei, de a canoniza cinci femei cu viață sfântă a fost foarte apreciată de cititori.

În același registru, informația că Mitropoliile din Grecia au fost îndemnate să cinstească pe noii cuvioși români athoniți a fost bine primită de către publicul Agenției de știri Basilica.

Între rânduiala bisericească și viața cetății

Viața Bisericii a fost densă, marcată de sfințirea Sfântului și Marelui Mir pentru a 23-a oară și de ședințele Sfântului Sinod: hotărârile adoptate în luna februarie și cele din luna iulie au atras cititorii Agenției de știri Basilica.

Tot în acest registru, cititorii au urmărit cu entuziasm prima Sfântă Liturghie a Episcopului Nectarie după întronizare, oficiată în prezența a sute de credincioși.

Din punct de vedere instituțional, Biserica a oferit clarificări necesare, precum punctul de vedere referitor la interpretarea piesei „Avem o țară” de către grupul Tronos Junior, și a oferit îndrumări practice, anunțând că Postul Crăciunului 2025 a început cu o zi mai devreme din rațiuni calendaristice.

Istoria redescoperită și prezența românească în lume

Anul 2025 a fost și unul al confirmărilor arheologice spectaculoase.

De la redeschiderea sarcofagului lui Mircea cel Bătrân, găsit intact după un secol, până la descoperirea unei fresce cu Hristos Păstorul cel Bun în Turcia și noile săpături de la Biserica Sfântului Mormânt care atestă scrierile Sfântului Ioan, istoria a confirmat neîncetat Tradiția.

În același timp, identitatea românească a strălucit peste hotare: artiștii români au fost aclamați la Expo 2025 Osaka, viceprimarul orașul München (Germania) a vizitat cu admirație Parohia „Buna Vestire”.

Totodată, fotbalistul Adrian Ilie a oferit un exemplu de credință printr-un pelerinaj la Muntele Athos.

Cuvântul care zidește

Dincolo de evenimente, au rămas cuvintele de învățătură.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ne-a amintit că grijile lumești pot deveni obstacole în calea lui Dumnezeu. Un mesaj care ne-a vorbit de frumusețea Creației a fost știrea despre redeschiderea celui mai mare parc floral din Europa.

Ultimul cuvânt, dar nu cel din urmă, îi aparține Maicii Magdalena de la Essex, care a vorbit despre binecuvântarea Sfântului Sofronie de a lucra cu copiii, încheind anul într-un duh al blândeții, potrivit pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

