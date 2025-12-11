Descoperire unică în Turcia: O frescă înfățișându-l pe Hristos Păstorul cel Bun, realizată în stil roman

O reprezentare rară a lui Iisus în ipostaza „Păstorului cel Bun” a fost scoasă la lumină într-un mormânt de tip cameră din Necropola Hisardere, în orașul antic Niceea (astăzi Iznik), provincia Bursa din Turcia, informează Turkiye Today.

Această scenă este considerată a fi singurul exemplu cunoscut de acest gen identificat până în prezent în Anatolia (Turcia), fiind privită de cercetători ca o descoperire de o semnificație majoră pentru arheologia din Turcia și din întreaga lume.

Vestea a fost împărtășită inițial de Arkeolojihaber, un canal turc de știri, pe rețelele de socializare.

Context

Descoperirea vine în contextul în care anul acesta se sărbătoresc 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic desfășurat chiar la Niceea.

Săpăturile de la Necropola Hisardere sunt realizate cu permisiunea Ministerului Culturii și Turismului, sub coordonarea directorului Muzeului Iznik, Tolga Koparal. Coordonarea științifică este asigurată de Profesorul Aygun Ekin Meric de la Departamentul de Arheologie al Universității Dokuz Eylul, alături de Gulsen Kutbay, care face parte din echipa de experți.

Necropola Hisardere a fost folosită ca cimitir între secolele al II-lea și al V-lea, atât de familiile înstărite din Iznik, cât și de grupuri sociale mai puțin privilegiate. Aici coexistă diverse tipuri de morminte, printre care și morminte de tip cameră acoperite cu plăci de teracotă, considerate specifice zonei Iznik.

Păstorul cel Bun

Mormântul de tip cameră (hipogeu) nou documentat, descoperit în timpul sezonului de săpături din 2025, a atras o atenție deosebită datorită frescelor sale. Structura este orientată pe axa nord-sud. Deși peretele sudic a suferit deteriorări grave, pereții estic, vestic și nordic, precum și tavanul, s-au păstrat în mare măsură intacți, permițând urmărirea detaliată a programului pictural.

Spre deosebire de alte morminte pictate din regiune, acest hipogeu conține figuri umane, fapt ce îl face să se distingă în peisajul funerar local.

Pe peretele nordic a fost identificată o platformă înălțată (cunoscută sub numele de kline), acoperită cu plăci de teracotă pătrate, pe care erau așezate persoanele decedate. Imediat în spatele acestei platforme, pe același perete nordic, s-a păstrat compoziția rară a Păstorului cel Bun.

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Stilul roman

Scena Păstorului cel Bun îl înfățișează pe Hristos ca o figură tânără, fără barbă, purtând o tunică simplă. El duce pe umeri o capră mare, cu coarne, în timp ce perechi de capre dispuse simetric pe ambele părți completează compoziția.

Echipa de cercetare subliniază că această reprezentare este una dintre rarele ocazii în care Iisus este redat într-un stil roman clar în regiune.

Mai mult, este prima dată când o reprezentare a Mântuitorului este identificată într-un mormânt din Necropola Hisardere, ceea ce sporește importanța descoperirii pentru studiul culturii vizuale paleocreștine din Anatolia.

Datare și semnificație

Deși nu au fost recuperate obiecte care să permită o datare directă din interiorul mormântului, caracteristicile sale structurale se aliniază îndeaproape cu alte exemple deja cunoscute în aceeași necropolă. Pe această bază, mormântul este datat în secolul al III-lea, plasându-l în perioada creștinismului timpuriu.

Datorită acestei datări și faptului că păstrează probabil singura scenă cunoscută a Păstorului cel Bun din Anatolia de până acum, mormântul este considerat unul dintre cele mai remarcabile monumente paleocreștine documentate în regiune.

Recent, tot la Niceea, au ieșit la lumină ruinele a ceea ce a fost „Biserica Sfinților Părinți”, după zece ani de la descoperirea inițială.

Foto credit: Arkeolojihaber / Instagram

