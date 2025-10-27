Hartă interactivă: Vezi în timp real unde se termină rândul pelerinilor care trec prin altarul Catedralei Naționale

Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat o hartă interactivă actualizată în timp real care arată unde se termină rândul credincioșilor veniți să treacă prin altarul Catedralei Naționale.

Datele sunt actualizate cu ajutorul voluntarilor „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, care sunt permanent alături de pelerini.

După sfințirea picturii, oficiată duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel, Catedrala Națională este deschisă zi și noapte până în 31 octombrie inclusiv, pentru ca toți cei care doresc să se poată închina în altar și să admire frumusețea sfântului lăcaș.

Harta interactivă este disponibilă aici.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu