Viceprimarul Münchenului descoperă frumusețea Parohiei românești „Buna Vestire”

Verena Dietl, viceprimar al orașului München, a vizitat marți Parohia „Buna Vestire” din orașul bavarez, remarcând frumusețea bisericii în stil maramureșean, atmosfera caldă și implicarea comunității în viața orașului.

Împreună cu consilierii locali Antje Herbst și Matthias von Sarnowski, delegația Primăriei din München a fost întâmpinată de părintele paroh Alexandru Nan, alături de vicepreședintele parohiei, Sergiu Dauceanu, și consilierii parohiali Iancu Pais și Alexandru Maier.

Oaspeții au apreciat lăcașul de cult, unic în München datorită arhitecturii în stil transilvănean, și au privit cu admirație transformarea unei foste gări într-un centru parohial primitor și funcțional.

De asemenea, au remarcat implicarea comunității parohiale în proiecte culturale, educative și sociale, care aduc un plus de valoare vieții românilor din capitala Bavariei și întăresc relațiile acestora cu societatea locală.

Părintele paroh Alexandru Nan i-a menționat și pe ctitorii lăcașului de cult: preotul Simion Felecan, doamna preoteasă Olga, familia Cornea și numeroșii credincioși care s-au jertfit pentru împlinirea acestui ideal.

Biserica, sfințită în anul 2016, este construită integral din lemn de meșteri maramureșeni. Lăcașul de cult reprezintă un reper spiritual pentru românii din München și un loc de întâlnire între tradiția ortodoxă și viața culturală a orașului.

Foto credit: Facebook/ Parohia Buna Vestire München