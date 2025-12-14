Patriarhul Daniel atrage atenția asupra grijilor lumești: Pot constitui un obstacol în a răspunde chemării lui Dumnezeu  

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde a atras atenția asupra grijilor lumești, care pot constitui un obstacol în a răspunde chemării lui Dumnezeu la mântuire.

Preafericirea Sa a făcut referire la Pilda celor chemați la cină din Evanghelia Duminicii a 28-a după Rusalii.

„Când grija omului pentru averile materiale pământești devine mai mare decât preocuparea pentru relația omului cu Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului, atunci averile materiale constituie pentru om un obstacol sau pericol în a răspunde chemării lui Dumnezeu la mântuire și viață veșnică”.

Primul dintre cei invitați la cină se scuză, motivând că a cumpărat un ogor și trebuie să îl vadă. Ogorul simbolizează toate grijile și dorințele egoiste de a stăpâni în lumea aceasta spații sau teritorii pământești aducătoare de profit material.

Robirea simțurilor

Al doilea invitat motivează refuzul de a participa la cina Domnului prin faptul că și-a cumpărat cinci perechi de boi și trebuie să îi încerce.

Sfinții Părinți ai Bisericii interpretează cele cinci perechi de boi cu cele cinci simțuri ale omului: ochii – văzul, nasul – mirosul, buzele – gustul, urechile – auzul și mâinile – simțul tactil.

„Aceste cinci perechi de boi semnifică grija excesivă a omului pentru existența biologică a trupului, pentru mâncare, băutură și jocuri sau practici care produc omului desfătări ale simțurilor. Căutate și folosite în mod excesiv sau pătimaș, acestea îl fac pe om rob al simțurilor limitează orizontul duhovnicesc al sufletului”, a explicat Preafericirea Sa.

Omul robit de plăcerile primite prin simțuri este asemănat cu boul care este înjugat pentru a putea munci.

Al treilea om invitat care se scuze că nu poate veni la cină spune că și-a luat femeie și de aceea nu poate veni.

„Deși căsătoria este o instituție sfântă și binecuvântată de Dumnezeu, totuși, uneori, familia poate deveni pentru om un motiv de a nu răspunde chemării lui Dumnezeu la mântuire și anume, când acesta nu mai are timp să cultive relația sa spirituală cu Dumnezeu”, a atenționat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Dacă familia este văzută ca dar de la Dumnezeu, această iubire față de familie se sfințește prin rugăciune pentru familie”.

Chemarea celor neputincioși

Refuzul primilor trei invitați nu a dus la anularea cinei, ci la extinderea invitației către cei neputincioși, desconsiderați de marea masă a societății.

„După tâlcuirea Sfinților Părinți, vedem că următoarea categorie care a fost chemată sunt neamurile păgâne, anume cei care se află la ulițe, la garduri, pe drumuri întortocheate și aceștia sunt chemați la mântuire. Aceștia reprezintă popoarele păgâne care, deși erau religioase închinându-se la mulți zei, totuși nu Îl cunoșteau pe singurul Dumnezeu Adevărat, Creatorul și Mântuitorul”, a spus Părinte Patriarh Daniel.

„Evanghelia de astăzi ne privește și pe noi, creștinii, pentru că și noi suntem uneori înclinați să refuzăm chemarea Domnului la cina Sa, și noi inventăm uneori scuze, spunând că nu mai găsim timp de rugăciune, nu mai găsim timp pentru spovedanie sau pocăință și pentru împărtășanie, deoarece suntem robiți de prea multe griji ale zilei de azi și ale zilei de mâine”.

„Pilda Evangheliei de astăzi vorbește despre taina sau misterul mântuirii lumii în Iisus Hristos, care cheamă pe toți oameni la mântuire prin vestirea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu și prin instituirea Cinei de taină sau a Euharistiei, ca ospăț care pregătește bucuria comuniunii veșnice a oamenilor cu Dumnezeu după ce ei s-au curățit de păcate prin botez și prin spovedanie și s-au luminat prin fapte bune”, a evidențiat Patriarhul României.

Învățături duhovnicești

Din pilda de duminică, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat două învățături duhovnicești practice.

„Prima învățătură duhovnicească practică a acestei Evanghelii pentru perioada postului este chemarea de a ne curăți de păcate prin taina pocăinței sau spovedaniei, de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului pentru a primi sănătate și mântuire, trezvia sufletului și sfințirea simțurilor, pace și bucurie cerească”.

„Evanghelia care cuprinde pilda celor chemați la cină a fost rânduită de Biserică să fie citită în această perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos și pentru a ne îndemna să fim milostivi și darnici precum este Cel care invită la cină, să ajutăm pe săraci, pe bolnavi, pe orfani, pe bătrâni și pe toți oamenii neajutorați”.

Patriarhul României a îndemnat la final: „Să ne ajute milostivul Dumnezeu ca în această perioadă de pregătire pentru a primi pe pruncul Iisus să se nască duhovnicește în peștera și ieslea sufletului nostru, să sporim grija noastră pentru mântuirea sufletului și să ne sfințim simțurile prin rugăciune și post, prin milostenie, prin pocăință și prin împărtășirea mai deasă cu trupul și sângele lui Hristos ca participare la cina Domnului”.

Foto credit: Ziarul Lumina