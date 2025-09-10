Publicul nu voia să-i mai lase să plece de pe scenă: Cine sunt artiștii români aplaudați de publicul japonez pe Scena Expo 2025 Osaka?

Soprana Anita Hartig, tenorul Ștefan Pop și baritonul Ștefan Ignat, alături de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, au susținut miercuri un concert pe scena National Day Hall, din cadrul Expo 2025 Osaka.

Potrivit Agerpres, programul concertului a inclus lucrări de Puccini, Verdi, George Enescu și Tiberiu Brediceanu și o primă audiție internațională a lucrării „Fandacsia”, compusă de Dan Dediu.

„Îmi place foarte mult să fiu interpretat de instrumentiștii Operei Naționale București. Au câteva calități esențiale: simt ceea ce cântă, au o tehnică remarcabilă și un sunet special, plin de entuziasm”, a declarat compozitorul Dan Dediu.

Să arătăm lumii calitatea artei din România!

La pupitrul dirijoral s-a aflat Daniel Jinga, directorul general al Operei bucureștene, care a reprezentat România și la concertul organizat în cadrul Expo 2020 Dubai. El consideră că astfel de evenimente internaționale sunt o oportunitate de a arăta lumii calitatea artei lirice românești.

„Poate nu avem bogăția sau istoria altor civilizații, dar avem talentul în ADN-ul poporului român. Avem bucuria de a cânta și entuziasmul de a arăta lumii că nu suntem mai prejos. Sunt foarte mândru de cum a ieșit acest concert de la Osaka”, a spus Daniel Jinga.

Publicul nu voia să-i mai lase să plece

Ferdinand Nagy, comisarul general al României pentru Expo 2025 Osaka, a subliniat impactul cultural al concertului:

„Publicul nu voia să-i mai lase pe artiști să plece de pe scenă. Pot spune cu certitudine că România este printre țările care au reușit să aducă cele mai valoroase evenimente culturale la această expoziție. Suntem între primele șapte pavilioane în preferințele publicului japonez”.

Reprezint România oriunde cânt

Pentru tenorul Ștefan Pop, aflat la prima participare la o Expoziție Mondială, dar la a zecea apariție scenică în Japonia, concertul a fost o reîntâlnire emoționantă cu publicul nipon.

„Mă simt ca acasă aici. După fiecare concert, oamenii mă opresc pentru autografe, stau ore întregi. Eu reprezint România oriunde cânt și mă bucur că reușim să arătăm ce are mai bun această țară”, a declarat artistul.

Cânt cu gândul la România

Soprana Anita Hartig a vorbit despre legătura profundă pe care o simte cu România, indiferent de scena pe care cântă:

„Oriunde sunt în lume, cânt cu gândul la România. Am un orgoliu frumos, acela de a duce cu mine grădina bunicii, jucatul cu animalele, lucrurile simple care îmi dau emoție și curaj pe scenă. Asta este bogăția mea, pe care o duc peste tot”, a transmis Anita Hartig.

500.000 de vizitatori

Concertul de la Osaka a marcat o nouă etapă importantă în prezența internațională a României la Expo 2025, unde pavilionul național – „Romania, Land of Tomorrow” – a depășit recent pragul de 500.000 de vizitatori.

Prezența Operei Naționale București va continua în lunile următoare prin recitaluri susținute de formații camerale ale orchestrei, la Pavilionul României din cadrul expoziției.

Foto credit: Opera Națională București