Toate Mitropoliile din Grecia sunt îndemnate să cinstească noii cuvioși români athoniți

Sfântul Sinod al Bisericii Greciei îndeamnă toate mitropoliile din cuprinsul țării la cinstirea celor patru sfinți părinți aghioriți de origine română, canonizați anul acesta de Patriarhia Ecumenică.

Potrivit documentului emis luni la Atena, Patriarhia Constantinopolului a canonizat sfinții „în deplină concordanță cu practica și rânduiala în vigoare a Sfintei noastre Biserici”, în urma emiterii Actului Patriarhal și Sinodal.

Sfinții athoniți de origine română care au fost trecuți și în Sinaxarul Bisericii Greciei sunt: Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu (11 mai), Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu (24 februarie), Sf. Cuv. Nifon Prodromitul (13 iulie), întemeietorul Schitului Românesc Prodromu, și Sf. Cuv. Nectarie Protopsaltul (18 noiembrie), tot din obștea Schitului Prodromu.

În înștiințarea semnată de Episcopul Ioan de Skiathos, secretarul general al Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, ierarhii sunt îndemnați ca această hotărâre canonică să fie adusă la cunoștința clerului și credincioșilor, iar noii sfinți să fie cinstiți „prin sfinte slujbe și prăznuiri anuale”.

Documentul subliniază importanța liturgică și duhovnicească a acestei recunoașteri, arătând că părinții aghioriți români sunt chemați să fie slăviți „cu imne de laudă, având pururea mijlocirea lor înaintea lui Dumnezeu”.

Înscrierea celor patru părinți români în Sinaxarul Bisericii Greciei confirmă contribuția importantă a monahismului românesc la viața duhovnicească a Sfântului Munte Athos.

Foto credit: ziarul Lumina / Luigi Ivanciu