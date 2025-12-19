Toate Mitropoliile din Grecia sunt îndemnate să cinstească noii cuvioși români athoniți

Sfântul Sinod al Bisericii Greciei îndeamnă toate mitropoliile din cuprinsul țării la cinstirea celor patru sfinți părinți aghioriți de origine română, canonizați anul acesta de Patriarhia Ecumenică.
Arădenii și-au luat rămas-bun de la PS Emilian Crișanul: O adevărată lecție a demnității
Sute de credincioși, alături de ierarhi, clerici și membrii familiei, și-au luat duminică rămas-bun de la Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul la Catedrala Veche din Arad. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Timotei al Aradului,…
Aproape 500.000 de români îi au ca ocrotitori spiritual pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Aproape 500.000 de români își serbează luni onomastica, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Conform Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, 488.207 români poartă numele sfinților apostoli prăznuiți în data de 29 iunie și derivate.…
Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta…
PS Timotei Prahoveanul: Avem datoria să ne gândim și la cei mai mici dintre noi
„Avem datoria să ne gândim și la cei mai mici dintre noi”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului”…
Arhimandritul Ciprian Grădinaru a împlinit 55 de ani: Încearcă mereu să îi ridice pe cei căzuți
Arhimandritul Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale, a împlinit duminică vârsta de 55 de ani. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a evidențiat lucrarea duhovnicească a preotului care „încearcă mereu să îi ridice pe…