Ziua de Curățenie Națională revine în 19 septembrie: Sunt așteptați zeci de mii de voluntari

Ziua de Curățenie Națională revine anul acesta în data de 19 septembrie, când sunt așteptați zeci de mii de voluntari din întreaga țară să se implice în acțiuni de curățare a mediului.

Manifestarea este organizată de mișcarea Let`s do it Romania în a treia sâmbătă din luna septembrie și urmărește mobilizarea voluntarilor, autorităților și partenerilor pentru acțiuni de curățare și protejare a mediului. Ziua de Curățenie Națională se va desfășura în cel puțin 773 de localități din 38 de județe, precum și în Municipiul București.

Pentru desfășurarea acțiunilor sunt necesare resurse logistice precum saci, mănuși, transport pentru deșeuri, coordonare locală și materiale de promovare. Organizatorii fac apel atât la implicarea voluntarilor, cât și la sprijin financiar.

Până la acest moment s-au înscris peste 30.000 de voluntari. Formularul de înscriere pentru cei care doresc să se implice este disponibil aici.

Peste 32 de mii de tone de deșeuri colectate

Inițiativa a început în 2009 și a reunit de-a lungul timpului persoane din diferite categorii sociale, companii, autorități, organizații neguvernamentale, instituții media și persoane publice.

Din 2010 până în prezent, la acțiunile de curățenie au participat peste 2,9 milioane de voluntari, fiind colectați 3,5 milioane de saci cu deșeuri, însumând peste 32 de mii de tone.

Potrivit organizatorilor, procentul de reciclare a crescut de la 17% în primul an la 45% la cea mai recentă acțiune.

Ziua de Curățenie Națională a fost instituită prin Legea nr. 266/2024, care instituie a treia sâmbătă din septembrie ca zi dedicată responsabilizării cetățenilor și autorităților în privința curățeniei, reciclării și colectării separate a deșeurilor.

Foto credit: Let`s do it Romania