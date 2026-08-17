Săptămâna în imagini: 10 – 16 august 2026

O nouă retrospectivă în imagini a săptămânii trecute din viața Bisericii Ortodoxe: pelerinajul de la Nicula, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, proclamarea canonizării Sfintelor Cuvioase de la Văratec și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, precum și fotografii de la sfințiri și alte evenimente bisericești pot fi văzute în articolul nostru.

În cinstea Maicii Domnului

Grup de pelerini în drum pe jos spre Mănăstirea Nicula, 13 august 2026. Foto: Facebook / Mănăstirea Nicula
Pelerini cu bicicleta spre Mănăstirea Nicula. Foto: Facebook / Mănăstirea Nicula
În așteptarea procesiunii din ajunul Adormirii Maicii Domnului la biserica Sf. Ap. Petru și Pavel din Mediaș, 14.08.2026. Foto: Ovidiu Tătar
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului prăznuită la noua Catedrală Arhiepiscopală din Curtea de Argeș, 15 august 2026. Foto: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe
„Lumina cea de seară” la vecernia de la Mănăstirea Nicula, în ajunul hramului, 14 august 2026. Foto: Oprea Maria
Epitaful purtat în procesiune la prohodul Maicii Domnului la Mănăstirea Diaconești, 14 august 2026. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Diacon purtând pe umăr chivotul în timpul privegherii de praznicul Adormirii Maicii Domnului, la Catedrala Patriarhală, 14 august 2026. Foto: Basilica.ro / Raluca Ene
Mii de credincioși au fost prezenți la hramul Mănăstirii Nicula, 15 august 2026. Foto: Mitropolia Clujului
Rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului, la Mănăstirea Nicula, 13 august 2026. Foto: Facebook / Mănăstirea Nicula
Moment de rugăciune la Mănăstirea Ghighiu, județul Prahova, 15 august 2026. Foto: Basilica.ro / Raluca Ene
Mănăstirea Putna în ziua hramului, 15 august 2026. Foto: Mănăstirea Putna

Fotografii diverse din viața ortodoxă

PS Samuel Bistrițeanul, în mijlocul copiilor participanți la Școala de vară „De drag, pentru copii”, 13 august 2026. Foto: Mitropolia Clujului / Marian Șomlea
Copii participanți la Tabăra de creație religioasă „Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravul”, la Mănăstirea Robaia. Foto: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe
IPS Teodosie a oficiat slujba de Te Deum de ziua Marinei Române, 15 august 2026. Foto: Arhiepiscopia Tomisului / Arhidiacon Valentin Vădănoiu
Apus de soare la Catedrala Patriarhală, 13 august 2026. Foto: Facebook / Ștefania Neacșiu
Mănăstirea Sfântul Nicolae, Porto Lagos, 15 august 2026. Foto: Rafail Georgiadis
Patriarhul Ecumenic, la aniversarea a 65 de ani de slujire clericală, alături de Patriarhul Alexandriei și Arhiepiscopul Albaniei, Imbros, 13 august 2026. Foto: Patriarhia Ecuemică / Nikolaos Papachristou
Sfântul Pantelimon, sărbătorit la Patriarhia Ierusalimului, 10 august 2026. Foto: Patriarhia Ierusalimului
Un preot de la Catedrala Ortodoxă Georgiană din Londra îngrijește florile cu câteva clipe înainte de eclipsa de soare, 12 august 2026. Foto: Catedrala Ortodoxă Georgiană din Londra
O fetiță de la biserica „Buna Vestire – Belu” a pictat icoana Adormirii Maicii Domnului. Foto: Bărîcă Georgiana.
IPS Casian binecuvintează un credincios la Biserica „Sf. Gheorghe-Nou” din București, 16 august 2026. Foto: Basilica.ro / Mircea Florescu
Perseide, sau „stele căzătoare”, deasupra Schitului „Sfântul Lavrentie”, Vicovu de Sus. Foto: Sabin Simota
Veșmânt brodat pentru Sfântul Constantin Brâncoveanu. Foto: Doxologia
„Tămâie îți aducem Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, întru miros de bună mireasmă duhovnicească”. Imagine la sfințirea bisericii mănăstirii Diaconești. Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Vizită la Muzeul Național de Artă: catapeteasma Mănăstirii Cotroceni. Foto: Alina Copceag
În Uganda, 40 de copii au fost botezați în ziua de sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, 15 august 2026. Foto: Orthodoxia Post
Biserica românească „Adormirea Maicii Domnului” din Christchurch, Noua Zeelandă. Foto: Facebook / Biserica Adormirea Maicii Domnului Christchurch
Novak Djokovic a vizitat, în Cincinnati, parohia sârbă Sf. Gheorghe, 16 august 2026. Foto: Facebook / St. George Serbian Orthodox Church Cincinnati

Proclamări locale

Un copil ține în mâini Sfânta Cruce la Privegherea în cinstea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, la Biserica „Sf. Gheorghe-Nou” din București, 15 august 2026. Foto: Basilica.ro / Mircea Florescu
Bisericile ctitorite și ajutate de Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu au primit icoane relicvar, 16 august 2026. Foto: Basilica.ro / Mircea Florescu
Bederniță cu chipul Sfintelor Cuvioase de la Văratec, 16 august 2026. Foto: Doxologia
Tomosul Sinodal al canonizării Sfintelor Cuvioase Olimpiada, Nazaria și Elisabeta de la Văratec, 16 august 2026. Foto: Doxologia
O credincioasă ține la piept icoana Sfintelor Cuvioase de la Văratec, 16 august 2026. Foto: Doxologia

Fotografia săptămânii

Mulțimea luminată de candele și corturile pelerinilor de la Nicula conturează imaginea uneia dintre cele mai mari manifestări de credință ortodoxă din România, 14 august 2026. Foto: Mănăstirea Nicula

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Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email  ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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