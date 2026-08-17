Săptămâna în imagini: 10 – 16 august 2026

O nouă retrospectivă în imagini a săptămânii trecute din viața Bisericii Ortodoxe: pelerinajul de la Nicula, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, proclamarea canonizării Sfintelor Cuvioase de la Văratec și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, precum și fotografii de la sfințiri și alte evenimente bisericești pot fi văzute în articolul nostru.

În cinstea Maicii Domnului

Fotografii diverse din viața ortodoxă

Proclamări locale

Fotografia săptămânii

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Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Mănăstirea Nicula (@manastireanicula)

Fotografia ta poate apărea în „Săptămâna în imagini”

Ai surprins în această săptămână un moment deosebit din viața unei parohii, a unei mănăstiri sau a unei comunități ortodoxe?

Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.