Săptămâna în imagini: 10 – 16 august 2026

O nouă retrospectivă în imagini a săptămânii trecute din viața Bisericii Ortodoxe: pelerinajul de la Nicula, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, proclamarea canonizării Sfintelor Cuvioase de la Văratec și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, precum și fotografii de la sfințiri și alte evenimente bisericești pot fi văzute în articolul nostru.
În cinstea Maicii Domnului
Fotografii diverse din viața ortodoxă
Proclamări locale
Fotografia săptămânii
❤️ Postarea preferată de cititorii noștri pe Instagram
Aceasta este postarea care a adunat cele mai multe reacții pe contul nostru de Instagram în săptămâna trecută:
Fotografia ta poate apărea în „Săptămâna în imagini”
Ai surprins în această săptămână un moment deosebit din viața unei parohii, a unei mănăstiri sau a unei comunități ortodoxe?
Trimite-ne fotografia și câteva informații despre ea, împreună cu mențiunea „Pentru WIP”, la adresa de email ([email protected]). Cele mai interesante imagini pot fi incluse în ediția următoare a rubricii.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora, vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenției de Știri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
„Familia Brâncovenilor rămâne peste veacuri o adevărată icoană a Bisericii de acasă”, a spus duminică Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Mănăstirea Brâncoveni din județul Olt. Înaltpreasfinția Sa a oficat Sfânta…
O nouă retrospectivă în imagini a săptămânii trecute din viața Bisericii Ortodoxe: pelerinajul de la Nicula, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, proclamarea canonizării Sfintelor Cuvioase de la Văratec și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, precum și…
„Maica Domnului a zămislit de la Duhul Sfânt pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu” a spus sâmbătă Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului la hramul Mănăstirii Dobric, județul Bistrița-Năsăud.…
„Maica Domnului aduce bucurie în viața noastră, comuniune și prezență de mamă în mijlocul însingurării și înstrăinării noastre”, a subliniat sâmbătă arhimandritul Dionisie Constantin, la hramul Mănăstirii ilfovene Țigănești. Consilierul patriarhal coordonator și directorul Atelierelor…
„Înţelegem mijlocirea pe care Maica Domnului o are faţă de noi, pentru că este mama mamelor noastre şi chipul Bisericii”, a spus sâmbătă Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, cu ocazia hramului Mănăstirii „Brâncoveanu” din Sâmbăta de…