Un palat în care Împăratul Ceresc să vină și să ne îmbrățișeze: PS Teofil Trotușanul la sfințirea bisericii din Cernu

„Un palat mai mic, dar frumos împodobit, în care Împăratul cel Ceresc să vină și să ne îmbrățișeze, să ne asculte, să ne ierte și să primească rugăciunile noastre”, a subliniat duminică Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului la bisericii din satul Cernu, județul Bacău.

Ierarhul a explicat rolul sfântului lăcaș ca spațiu al întâlnirii dintre Dumnezeu și om: „Împăratul Ceresc a voit ca, de dor față de om, față de mireasa cea prea iubită, care este Biserica, să aibă un loc în care să vină și să stea de vorbă cu noi”.

Preasfinția Sa i-a felicitat pe credincioșii din Cernu pentru sprijinul acordat la finalizarea lucrărilor subliniind că aceștia au oferit comunității „un loc de rugăciune”.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele protopop de Moinești, Costel Mareș, a evidențiat efortul comunității pentru refacerea bisericii.

„Atunci când omul lucrează în Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. Și aș putea spune că această biserică însăși este rezultatul minunii sau al lucrării minunate a lui Dumnezeu în mijlocul acestei comunități”.

Distincții pentru ctitori

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul i-a oferit părintelui paroh Ionel Iscu-Lăcătușu distincția eparhială „Crucea Țării de Jos”, ca recunoaștere a activității desfășurate în parohie și a implicării în lucrările de renovare.

Cu acest prilej, preotul a subliniat activitatea desfășurată pentru lăcașul de cult din Cernu.

„Pentru toate acestea nu pot decât să înalț cuvânt de slavă și mulțumire Preasfintei Treimi și Maicii Domnului, care și-a trimis binecuvântarea peste acest loc și ne-a ajutat să trăim astfel de momente duhovnicești”.

Totodată, ctitorii și cei care au sprijinit realizarea lucrărilor au primit distincții de vrednicie.

Biserica de lemn din localitate a fost construită în anii 1950 și sfințită în 1956. Începând din 2022, lăcașul a trecut printr-un amplu proces de restaurare.