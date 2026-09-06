Omul unit cu Dumnezeu învață să cinstească lucrarea Lui în lume: PS Nichifor Botoșăneanul a resfințit o biserică ieșeană

„Omul unit cu Dumnezeu este cel care învață să cinstească lucrarea lui Dumnezeu în lume, să-l cinstească pe cel harnic, să-l cinstească pe cel credincios, să-l cinstească pe cel care-și face bine lucrarea pe pământ”, a spus sâmbătă Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Ierarhul a sfințit Biserica „Sfinții Voievozi” din Podolenii de Sus, în comuna ieșeană Cozmești, pictura sfântului locaș și casa praznicală a parohiei, apoi a oficiat Sfânta Liturghie pe un podium în aer liber.

„ Astăzi avem o biserică nouă, avem o biserică înnoită, avem o biserică al cărei altar a fost sfințit, avem o biserică ce ne cheamă să împărtășim Duhul Sfânt cu credință și cu putere”, a mai spus părintele episcop vicar.

„Ziua de astăzi este o zi de mulțumire și mulțumirea o aducem lui Dumnezeu prin Liturghie, pentru că împărtășindu-ne cu Dumnezeu aducem mulțumire pentru darul vieții și ne rugăm să fim asemenea sfinților, oameni iubitori de oameni, oameni slujitori ai oamenilor.”

Distincții și ridicări în rang

La final, Preasfinția Sa i-a felicitat pe preoții care, de-a lungul timpului, au contribuit la renovarea și înfrumusețarea sfântului lăcaș, precum și la ridicarea așezământului parohial.

Părintele Teofil Panțiru de la Biserica „Sfântul Dimitrie Basarabov” Bucium, care a păstorit în anii trecuți comunitatea de la Podolenii de Sus, a primit rangul de iconom stavrofor, iar actualul paroh, Părintele Ioan Alexandru Stanciu, a fost hirotesit iconom.

Ctitorii și binefăcătorii comunității au primit, din partea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, distincții de vrednicie.

O comunitate cu istorie veche

„Biserica în fața căreia ne aflăm astăzi nu este o biserică nouă. Zidurile ei poartă o istorie, în ea s-au rugat generații înaintea noastră, aici au venit oamenii satului cu bucuriile și necazurile lor, aici au adus copiii la botez, aici și-au unit viața înaintea lui Dumnezeu, aici s-au spovedit și s-au împărtășit, iar de aici i-au petrecut pe cei dragi, în rugăciune, spre veșnicie”, a spus părintele paroh.

„Noi nu am început această poveste, am primit-o, am primit această biserică de la cei care au fost înaintea noastră, împreună cu rugăciunile, jertfele și credința lor, iar ceea ce am încercat noi să facem a fost să ducem mai departe ceea ce ei ne-au încredințat, de aceea, sfințirea de astăzi nu înseamnă că ștergem trecutul, dimpotrivă, ci este o înnoire care cinstește ceea ce am moștenit.”

Despre biserica din Podolenii de Sus

A fost construită în jurul anului 1688, din bârne de lemn de stejar, prin osteneala credincioșilor din acele timpuri, iar în anul 1860, a fost extinsă. În anii 2009-2017, în timpul păstoririi Părintelui Teofil Panțiru, au fost realizate lucrări de reabilitare: refacerea acoperișului, înlocuirea tâmplăriei și montarea instalațiilor termice și electrice.

Sfântul lăcaș a fost împodobit cu pictură nouă, realizată în tehnica fresco de către pictorii Vasile și Ramona Isari din Iași, precum și cu o nouă catapeteasmă, sculptată în lemn de stejar.

În anii 2012-2014 a fost construită o casă praznicală cu suprafața de 100 de mp, care cuprinde bucătărie, sală de mese, cameră tehnică și birou parohial, fiind dotată cu toate cele necesare.

În 2017-2023, sub coordonarea Părintelui Florin Braiș, a fost achiziționat mobilier bisericesc și Sfânta Masă a fost placată cu marmură. Din 2023, prin purtarea de grijă a noului paroh, Părintele Ioan Alexandru Stanciu, au fost continuate lucrările de restaurare a fațadei, de realizare a pardoselii din pridvor și de amenajare a căilor de acces.