PS Nichifor Botoșăneanul: Prin Maica Domnului suntem chemați să ne facem părtași vieții celei veșnice

„Prin Maica Domnului și noi suntem chemați să ne facem părtași vieții celei veșnice”, a explicat sâmbătă Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, la hramul Mănăstirii nemțene Bistrița.

Preasfinția Sa a evidențiat lucrarea Sfintei Fecioare Maria în viața celor care îi cer ajutorul, arătând că ea îi îndreaptă pe oameni atât spre rugăciunea lăuntrică, cât și spre întâlnirea cu Hristos.

„Avem încredințarea că Maica Domnului este în continuare lucrătoare, fiind Maica Vieții celei adevărate și Eva cea Nouă”.

Ierarhul a explicat că ocrotirea Maicii Domnului se extinde asupra întregii vieți a credincioșilor, inclusiv asupra nevoilor cotidiene.

„Este cea care ajută fiecăruia dintre noi, pe de o parte, spre a găsi calea rugăciunii lăuntrice și întâlnirea cu Domnul, pe de altă parte, și în cele ale chivernisirii vieții celei de zi cu zi”.

Să ne împărtășim de bucurie

Pornind de la pericopa evanghelică despre Marta și Maria, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor i-a îndemnat pe cei prezenți să pună mai presus de preocupările lumești apropierea de Dumnezeu.

„Ați ales, precum Maria, să fiți alături de Domnul, alături de Maica Domnului în această clipă în care suntem chemați să punem la sufletul nostru înțelegerea cea adevărată și bucuria cea minunată pe care au avut-o apostolii atunci când, dând la o parte piatra mormântului, l-au descoperit gol și au înțeles mutarea ei la Cer și l-au proslăvit pe Domnul”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a subliniat că nădejdea creștinului se întemeiază pe făgăduința prezenței continue a lui Hristos în lume.

„Suntem chemați să înțelegem că Domnul este în continuare lucrător până la sfârșitul veacurilor, precum însuși a făgăduit: Iată, Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor”, a spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele stareț al Mănăstirii Bistrița a mulțumit Preasfinției Sale pentru slujire, precum și credincioșilor și pelerinilor care au participat la hram. În cadrul slujbei, ierodiaconul Paisie Sorohan a fost hirotonit ieromonah.

Mănăstirea Bistrița

Mănăstirea Bistrița se numără printre vechile și importantele așezăminte monahale ale Moldovei.

Întemeiată de domnitorul Alexandru cel Bun în anul 1402, a devenit necropolă voievodală și a fost înfrumusețată de-a lungul veacurilor de domnitori precum Sfântul Ștefan cel Mare și Petru Rareș.

Între valorile sale istorice și artistice se numără clopotnița și paraclisul închinat Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ridicate de Sfântul Ștefan cel Mare, precum și ansamblul de ziduri și construcții refăcut în timpul domniei lui Petru Rareș.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa