PS lachint de Pacific despre Nașterea Maicii Domnului: Sfințenia se lucrează în familie

Arhiereul vicar Iachint de Pacific al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande a subliniat marți, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, că „sfințenia se lucrează în familie și Maica Domnului s-a născut în familia a doi oameni credincioși care s-au rugat împreună”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande și Arhiereul vicar Iachint de Pacific la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a vorbit despre Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana și despre îndelunga lor așteptare pentru dobândirea unui copil: „Timpul acesta este unul al așteptării și al încrederii depline în voia lui Dumnezeu”.

„Dumnezeu nu întârzie niciodată”

Pornind de la exemplul lor, arhiereul vicar a subliniat că răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune nu urmează întotdeauna așteptările omului: „Deși în percepția noastră Dumnezeu amână să răspundă și întârzie să lucreze cu noi, în logica și în purtarea Lui de grijă Dumnezeu nu întârzie niciodată”.

„Însă Dumnezeu Își arată dragostea și prin aceasta: că ne lasă să așteptăm, ne pregătește în curgerea timpului și ne plămădește astfel o credință mai puternică”, a spus PS Iachint de Pacific.

Preasfinția Sa a evidențiat și felul în care Sfinții Ioachim și Ana au primit darul nașterii Fecioarei Maria, pe care au închinat-o apoi lui Dumnezeu: „Ei au înțeles că darurile de la Dumnezeu, cu cât sunt mai prețioase, cu atât mai mult se cuvine a fi întoarse lui Dumnezeu”.

„Să învățăm să ne rugăm”

Ierarhul a explicat că viața de familie trebuie să devină un spațiu al întâlnirii cu Dumnezeu: „Casa nu este locul unde să putem păcătui în ascuns, unde să putem judeca, bârfi sau face alte lucruri rele, ci este taina întâlnirii noastre cu Dumnezeu și cu sfinții”.

„De aceea, casele noastre și familiile noastre sunt biserica mică, în care trăim zilnic taina mântuirii personale în Hristos”.

„Să învățăm să ne rugăm cu credință, lăsându-ne cu totul în voia lui Dumnezeu, Cel care le știe și le vede pe toate”, a spus la final Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific.